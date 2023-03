La revelación de Julieta Nair Calvo sobre el encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en su bar

escuchar

Luego de que Lionel Messi visitara el bar de su marido, Julieta Nair Calvo relató la escena y contó algunos detalles del encuentro con el capitán de la selección argentina y su esposa, Antonela Roccuzzo. La actriz se enteró de la situación apenas terminó una función de su obra y con mucho apuro se dirigió al local gastronómico para conocer a una de las parejas más famosas del mundo.

La gira del plantel de Lionel Scaloni por el país dejó muchos momentos memorables. Más allá de los partidos ante Panamá y Curazao, se dieron escenas fuera del campo de juego que llamaron la atención. En primer lugar, los recibimientos en ambos estadios fueron la muestra del cariño de la gente hacia los campeones del mundo.

Más allá de esto, el plantel, y también los futbolistas por separado, participaron de fiestas, salidas y ceremonias de todo tipo. En este caso, Leo y Antonela Roccuzzo aprovecharon una de sus noches en Buenos Aires para salir a disfrutar de la ciudad. En ese contexto, visitaron un reconocido bar y, por supuesto, no pasaron desapercibidos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutaron de la noche porteña en el bar de Julieta Nair Calvo y su pareja Andrés Rolando Instagram @julietanaircalvo

La pareja se acercó a Trade Sky Bar, un rooftop ubicado en la avenida Corrientes en el que se tiene una vista panorámica del centro porteño. El local pertenece a Andrés Rolando, el marido de Julieta Nair Calvo. Por este motivo, la actriz se enteró de la visita, se acercó a conocerlos y les pidió una foto que no tardó en volverse viral.

Julieta Nair Calvo habló sobre su encuentro con Messi y Antonela

En su visita al programa Noche al Dente (América TV), recordó cómo fue el momento. “Mejor amiga de Antonela”, dijo apenas vio la foto junto a la esposa de ‘La Pulga’ abrazada, y luego explicó cómo fue la secuencia. “Fueron a comer a Trade y fue alucinante. Yo estaba haciendo función y Rolo me mandó un mensaje donde me puso ‘acaba de entrar Messi’. Terminó la función y me fui directamente a las zancadas”.

Con respecto al encuentro, reveló un particular detalle sobre los rosarinos: “Él huele riquísimo. Tiene un perfume riquísimo y ella también. Divinos”. En esa misma línea, expresó que conversó con Antonela y la definió como una mujer “amorosa”. Los temas de la charla estuvieron enfocados especialmente en el tema de los hijos, ya que ambas son madres.

Para el encuentro, la actriz se vio beneficiada por la cercanía del bar con el teatro Lola Membrives en donde presenta Tootsie, el musical protagonizado por Nico Vázquez y donde ella participa. De hecho, este fue otro de los puntos señalados por los fanáticos para intentar conocer a Messi.

Julieta Nair Calvo relató su encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Archivo

La visita de Leo al bar fue el viernes, misma noche que Leandro Paredes fue a ver la mencionada obra. A raíz de esto, el sábado por la noche se corrió el rumor de que el futbolista del PSG estaba presente en el teatro. Como consecuencia, cientos de personas se agolparon en la puerta del lugar para intentar verlo al menos unos segundos y tomarse una foto.

Lo cierto es que la “Pulga” no estaba allí, por lo que se buscó avisar de esta situación. En el cartel donde se suele promocionar la obra, dejaron un mensaje bien claro: “Messi no está en el teatro”.

