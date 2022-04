La dura respuesta de Julieta Nair Calvo a una seguidora que criticó su posteo sobre el parto

Luego de meses cargados de expectativa, Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando recibieron a Valentino, su primer hijo. La experiencia estuvo atravesada por la felicidad y, como buena figura pública, ella no dudó en compartir los momentos más destacados con sus casi tres millones de seguidores. Así, posteó un video con el bebé en brazos a minutos de haber nacido, postales de los tres juntos a la llegada del sanatorio y las primeras imágenes del niño mientras lucía los tiernos conjuntos que le regalaron mucho antes de nacer. Sin embargo -como suele suceder en las redes- no lograron salvarse de las críticas y la ex Las estrellas no dudó en salir a contestar.

Julieta Nair Calvo y su pareja, Andrés Rolando, junto a su hijo Valentino instagram @julietanaircalvo

“La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. Gracias nos queda chico”, escribió Julieta al anunciar el esperado nacimiento de Valentino. Luego de expresar su profundo agradecimiento tanto a su médico como a los profesionales de la salud que la tendieron durante sus días en el sanatorio, le dedicó unas tiernas palabras al padre de su hijo. “A vos mi amor, Andrés Rolando, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento me las quedo tatuadas en el corazón. Ahora si: somos mucho más que dos. Bienvenido Valentino”, finalizó.

A partir de ese momento, el bebé de apenas unos días de vida se convirtió en el protagonista tanto de las jornadas hogareñas como de las publicaciones en las redes sociales. Pero, mientras la mayoría de sus seguidores le enviaron sus mejores deseos a los padres primerizos, no faltaron aquellos que tuvieron alguna crítica o comentario negativo para aportar.

Julieta Nair Calvo compartió su postura sobre el parto vaginal y por cesárea instagram @julietanaircalvo

Lejos de quedarse callada, Julieta decidió enfrentar a los haters. A través de sus historias, manifestó: “Ya podríamos dejar de decir ‘parto normal´ para referirnos al parto vaginal. Hay dos maneras de que un bebé salga. Parto vaginal o parto por cesárea, ambas son normales y siempre es un milagro”. A modo de contestación, una seguidora escribió: “No, la cesárea no es lo normal. Respetemos a quienes dieron a luz en parto normal. Cesárea es cesárea”.

En respuesta, la actriz subió a sus historias la captura de pantalla de la conversación y tipeó encima: “¿Quién no las respeta? Ninguna es más madre que otra por su manera de dar a luz. Ni las que van a cesárea por decisión ni las que tienen que hacerlo porque el bebé decidió colocarse de una manera particular. Ni las que tienen cesárea de urgencia para salvar su vida o la del bebé”. Para cerrar, agregó: “En tal caso, respetemos cualquier tipo de decisión de dar vida porque, repito, ese es el milagro”.

La respuesta de Julieta Nair Calvo a las críticas de una seguidora instagram @julietanaircalvo

Nair Calvo no permitió que el pequeño cruce interrumpiera su vida y, tras contestar, continuó su programación habitual. Durante las horas siguientes mostró su look de entrecasa, compartió las alarmas que utiliza para despertarse a la hora de amamantar a Valentino y subió una tierna postal del bebé con un enterito estampado con ositos.