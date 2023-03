Marcelo Tinelli reveló detalles de su encuentro privado con Lionel Messi y criticó al PSG: “No lo saben valorar”

escuchar

Marcelo Tinelli se embarca en un nuevo proyecto laboral como gerente de artística de América, junto a su regreso a la pantalla con su formato de programa de competencia de baile. Por su nuevo rol laboral, reapareció en los medios tras meses de silencio y Ángel de Brito en LAM (América) no perdió la oportunidad para indagar sobre los temas que lo pusieron en eje de la atención, entre ellos, su relación con Lionel Messi, a quien describió como un “extraterrestre”.

“Los quiero mucho y los admiro”, indicó Marcelo Tinelli sobre la familia Messi, con quien tiene una estrecha relación desde los comienzos en el fútbol profesional del ahora mejor jugador del mundo, así como también con sus padres, Jorge y Celia. Su vínculo lo llevó a cuestionar a todos aquellos que criticaban al capitán de la selección, previo a las consagraciones, lo que lo llevó a renunciar al equipo nacional en 2016, aunque por suerte después regresó. Tal es así, que recordó que en aquel entonces, además de pedirle en vivo en su programa que no dejara el seleccionado, lo llamó personalmente para hacerle la petición. La historia hoy es otra, con la consagración nacional del ídolo.

Marcelo Tinelli habló sobre Messi y la selección

“Hoy cuando veo a este Messi, el número uno por afano en todo el mundo, yo digo: ni hasta los franceses se lo merecen. Te lo digo por lo que siento yo, no por algo que me dijo él. Cuando lo silban en el Parque de los Príncipes, me encantaría decirle: ‘Tomátela de ahí'. Porque me parece que no saben valorar lo que tienen. La liga francesa la es algo por Messi, la jerarquizó”, expresó el conductor, aunque remarcó que este pensamiento no se lo trasladó al jugador, que atraviesa duras críticas por su rendimiento en el PSG, club que desembarcó tras su triste salida del Barcelona, donde era un ídolo indiscutible.

Tras el descargo en defensa del capitán, el conductor de LAM no perdió la oportunidad para indagar sobre el reciente encuentro con el capitán argentino en una cena especial por su estadía en la Argentina para jugar amistosos. El evento fue privado y familiar en la casa del barrio privado de Nordelta de Tinelli, espacio que eligió Messi, según reveló el entrevistado.

Marcelo Tinelli habló sobre su encuentro con Messi

“Lo armamos rápido. No lo tenía a Lolo y vino tarde, Messi también”, indicó sobre la organización de la noche, en la que su hijo menor tenía la esperanza que el jugador le patee un penal, pero el sueño lo venció y aunque llegó a conocerlo e interactuar con él, no cumplió su deseo. “Dale, despertalo y lo pateo”, fueron las palabras del jugador al momento que Marcelo recordó el pedido del pequeño, pero decidió no despertarlo, ya que eran altas horas de la noche, esa misma fue la explicación que luego le dio al niño.

Marcelo Tinelli compartió una cena con Messi (Foto Instagram @marcelotinelli)

En la misma línea, el conductor indicó que el encuentro fue muy ameno y que casi no se habló de fútbol, sino más bien las charlas fueron inclinadas a las historias personales y recuerdos sobre los comienzos de ambos en sus carreras. “Hablamos de muchas cosas lindas de la historia nuestra”, afirmó el ahora gerente de América, que celebró el gran presente de su amigo.

LA NACION