La revelación personal de Eduardo Feinmann que sorprendió a Jony Viale: “No me gusta, aunque me digan cipayo”

En paralelo a las repercusiones de las PASO, Jony Viale y Eduardo Feinmann aprovecharon unos segundos de El Pase (LN+) para debatir algo que interpela a todos los argentinos sin importar su ideología: el chocolate y el dulce de leche. Cada uno reveló un dato íntimo de sus gustos que dejó mucho para debatir.

“Le gusta más la guita que el dulce de leche”, fue la frase que usó Feinmann y abrió la polémica porque aclaró: “A mí no me gusta, no como dulce de leche”. Mientras hablaba, se dio cuenta del peso de sus declaraciones. “Estoy diciendo algo tremendo. Acá en la Argentina decir que no te gusta el dulce de leche es cipayo. Me van a acusar de traidor a la patria, cipayo y sionista porque no me gusta el dulce de leche”, bromeó.

A su exposición se sumó Viale con una polémica igual de ruidosa. “Te venís al club nuestro. A mí no me gusta el chocolate negro”, reveló. Esta vez no coincidieron ya que Feinmann se reconoció como un “catador de chocolate negro”.

Las insólitas revelaciones de Feinmann y Viale

“Te puedo decir cuál es al 90%, 85%, 70%... cuál es chocolate de El Salvador, belga, francés”, sentenció. Mientras que él seguía exponiendo, Jony interrumpió y consultó: “¿Distinguís entre un chocolate suizo y uno belga?”. Ante la afirmativa de Eduardo, Viale lo chicaneó: “Para mí son todos iguales”.

“No, no son todos iguales ¿o no, Laje?”, respondió con firmeza, haciendo partícipe a Diego Laje. “Absolutamente. Además, el belga tiene la creatividad que le ponen a los bocaditos. El praliné belga, para la próxima vez que estés en Bruselas...”, respondió. Su recomendación no fue bien recibida y Feinmann lo cortó en seco.

Entre carcajadas y sonrisas, el periodista rechazó esa propuesta. “Pero ahí estamos boludean... ya entramos en el bolud...”. En contraposición, contó cuál es el chocolate que más le gusta. “A mí me gusta la tableta, el chocolate amargo con granos de café o almendras o avellanas, me encanta”. “Eso no es bol..., son cosas serias”, lo chicaneó Viale poniéndole fin a un ida y vuelta que comenzó con un chiste y terminó con un polémico y caliente debate.