La romántica reacción de Messi al ver el look de aeropuerto de Anto Roccuzzo

Durante los últimos días, Antonela Roccuzzo tuvo una agenda completa entre un viaje de lujo a Nueva York y partidos de Inter Miami. Fiel a su estilo, decidió compartir con sus 40 millones de seguidores imágenes que evidenciaron lo que aconteció recientemente en su vida y, más especialmente, los looks que lució: desde un conjunto deportivo de aeropuerto a puro brillo hasta un pantalón de jean rosado y una cartera animal print. Quien no dudó en reaccionar fue Lionel Messi y el mensaje público que le dejó a su esposa lo dijo todo.

La rosarina de 38 años es toda una fashionista. Tiene un estilo muy definido y en su guardarropa abunda el color negro, los vestidos cortos al cuerpo, los pantalones tipo cargo, los jeans, los tops y la indumentaria deportiva. El jueves 30 de abril hizo un posteo con algunas nuevas imágenes de su carrete y la primera que eligió fue una selfie que se tomó en el baño del aeropuerto. Su look no pasó desapercibido, puesto que además combinaba con su valija. Lució un top gris que dejaba parte del abdomen al descubierto con un pantalón de jogging tiro alto que tenía un bordado de brillos en la pierna.

La romántica reacción de Leo Messi en el posteo de Anto Roccuzzo

El otro look consistió en un set de pantalón y campera de jean en gris con un top negro y una cartera animal print. ¿La ocasión? Presenciar junto a su hijo Thiago la victoria de Inter Miami frente a New England en Nu Stadium, las nuevas instalaciones de Las Garzas. El último outfit fue un top blanco asimétrico sin mangas con un pantalón cargo de jean en color rosa y zapatillas blancas.

El look de Anto Roccuzzo mostró su look para ir a la cancha (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Thiago dijo presente en el partido de Inter Miami (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Las otras postales que incluyó en la publicación fueron de su lectura de la Biblia, de su día de entrenamiento en el gimnasio, de una comida de milanesa napolitana con puré que degustó y la fachada de la icónica tienda de Louis Vuitton en la Quinta Avenida que la enamoró mientras estuvo en Nueva York.

Anto mostró su lectura de la Biblia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El entrenamiento en el gimnasio, un inflatable en la rutina de la rosarina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Durante su estadía en Nueva York, la rosarina quedó encantada con la icónica fachada de la Quinta Avenida (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En menos de 24 horas la publicación acumula un millón de “Me gusta” pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó Lionel Messi. El campeón del mundo quedó encantado con las fotos que subió su esposa y no dudó en evidenciarlo con emojis de caritas enamoradas y un corazón rojo. El simple gesto fue suficiente para hacer delirar a sus seguidores, quienes siempre están deseosos de ver las interacciones de la pareja.

Antonela Roccuzzo compartió el backstage de su estadía en Nueva York y mostró cómo conquistó la ciudad

El mes pasado, Antonela Roccuzzo viajó a Nueva York para la presentación de la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, inspirada en la flora y la fauna, de Tiffany & Co., joyería de la que es embajadora. Esta semana compartió un video para mostrar el detrás de escena de lo que fue su estadía. El itinerario incluyó una visita por “The Landmark”, la casa central de la joyería, ubicada en 727 de la 5.ª Avenida, un almuerzo con influencers, una sesión de entrenamiento en el gimnasio y un paseo por la ciudad.

El viaje de Antonela Roccuzzo a Nueva York

El broche de oro fue una gala en el Park Avenue Armory, ubicado en el lujoso Upper East Side, donde asistieron celebridades de Hollywood como Amanda Seyfried, Naomi Watts, Diane Kruger, Rosie Huntington-Whiteley y Connor Storrie. Roccuzzo se lució con un vestido al cuerpo manga larga de Silvia Tcherassi en color azul con la espalda abierta y un efecto drapeado a la altura de la cadera que complementó con pulseras, aros y un exclusivo collar de platino de la nueva colección de la lujosa joyería.