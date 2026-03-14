“La roca”: una obra conmovedora que se centra en la búsqueda de un padre que no está hace más de 30 años

Dramaturgia y dirección: Ariel Gurevich. Intérprete: Nelson Rueda. Participación: Irma Turturro. Escenografía e iluminación: Leandra Rodríguez. Vestuario: Roberta Pesci. Música: Sebastián Giraudo. Coreografía: Marina Svartzman. Video: Elías Díaz Hernández y Carolina Rolandi. Sala: Espacio Callejón (Humahuaca 3759). Funciones: sábados, a las 20. Duración: 65 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

“Cuando uno es chico, papá es una fantasía de completud”, dice el hijo a una edad que supera la que alcanzó el padre. En su marcha revisionista, la adultez tritura certezas para después volver a redescubrirlas. El camino de retorno y reencuentro se cumple en el territorio del hijo, el escenario: Nelson Rueda, hijo y actor, narrador e intérprete, se mete en los zapatos (las ojotas) de Tito, el papá que perdió cuando tenía 17 años y que necesita abrazar otra vez, ya no con la admiración de un nene sino con la compasión de un hombre.

La roca, el primer unipersonal del actor, puede encuadrarse como un biodrama, pero no escrito por el protagonista, sino por el autor y director Ariel Gurevich (Seré tu madre tranquila y La trastornada, entre otras) a quien Rueda le confió el proyecto y su historia. ¿Cómo acceder a este padre lejano en el tiempo, pero muy presente? Cada año, el actor viaja a Mar del Plata, la ciudad “feliz” amada por Tito, donde la familia pasaba sus vacaciones. En ese mar, en esos acantilados, en esas rocas golpeadas por las olas, el hijo encuentra al padre, manifestado en una piedra que es memoria resistente al olvido. Cuenta el hijo que “El mar que llevo dentro”, de Julio Iglesias, era la canción que Tito escuchaba sin parar en la ruta hasta llegar a la costa.

El dispositivo escénico da cuenta de la fragmentación narrativa. Una gran lona se utiliza como pantalla y continúa por el piso como alfombra, como camino y como playa con caracoles. Las proyecciones son heterogéneas: la ruta interminable atravesando el campo, fotografías familiares, imágenes oníricas, citas de frases y el video donde Irma, la mamá de Nelson, en el living de su casa habla sobre el marido. No hay idealizaciones ni una “semblanza” de este personaje muerto hace más de treinta años. Son retazos, recuerdos sueltos, fotos donde asoma, objetos que lo convocan: La roca, más que la reconstrucción de un otro, es un ensayo sobre el modo en que se recuerda.

"La roca", con la actuación de Nelson Rueda Gentileza

Nelson Rueda es el hijo que cuenta al padre y es el padre, con el bigote, el short, la camisa manga corta y las ojotas con medias. Tal vez busca responderse la pregunta que Irma le hace a sus amigas por teléfono: “¿Qué quedó de Tito en Nelson?”. Con humor, con aceptación, con ternura, la orfandad se desnuda sin traumas ni golpes en el pecho. Baila, se tira al piso, canta canciones de los 70 y los 80, juega a la paleta: este viaje al padre que llevamos dentro incluye, también, el acercamiento a una época, a una clase social, a un imaginario donde algo parecido a la felicidad tenía el olor del mar y la forma de un chalet con techo a dos aguas.

Si bien por momentos se dispersa en fragmentos y ramificaciones que quedan algo desconectadas o confusas (por ejemplo, el diálogo entre la roca y el hijo, la cita de Freud), La roca es querible porque todos sus procedimientos apuntan a cómo religar un vínculo y hacerlo presente gracias a la acción mediadora (y mediúmnica) del cuerpo del actor.