escuchar

Luego de que compartieran las primeras fotos juntos blanqueando su romance, los rumores de crisis no tardaron en aparecer entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Todo sucedió cuando se conoció que se habían dejado de seguir en las redes sociales, algo que generó todo tipo de especulaciones, que terminaron recientemente, cuando se mostraron de nuevo juntos en una tierna publicación.

Mediante su cuenta de Instagram, el exdeportista publicó un álbum de fotos junto con la comunicadora, con el que dieron a conocer los momentos especiales que están viviendo durante su incipiente relación amorosa. En las postales aparecen abrazados y besándose, a orillas del agua, o almorzando en sus vacaciones en la Costa Atlántica.

Como si eso fuera poco, y para resaltar aún más lo enamorado que se encuentra, el ex de Giannina Maradona acompañó las fotos con particular canción: Adoro, de Bronco.

El exfutbolista le dedicó la canción “Adoro”, de Bronco.

“Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Y me muero por tenerte junto a mí... Cerca, muy cerca de mí”, comienza la canción.

Y continúa: “No separarme de ti y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. Lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí”.

“Cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía”, reza la letra que Daniel Osvaldo sumó junto a un “te amo”, dejando finalmente de lado las especulaciones sobre el final de su relación.

Un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores fue que los comentarios de la romántica publicación estaban desactivados, lo que se especula tendría que ver con los recientes rumores de crisis y para alejar la mala onda de los haters, que no creen en el futuro de esta pareja.

Cabe destacar que, unos días antes, la pareja ya había dado indicios de que todo seguía bien entre ellos, cuando la periodista y ex Gran Hermano publicó una imagen en la que se la podía observar recibiendo una caricia en la pierna, y el exjugador de fútbol estaba etiquetado en ella.

En ese momento, musicalizó la publicación con la canción Mother’s Little Helper, de The Rolling Stones, la banda predilecta de su novio.

Sea con uno u otro indicio, la pareja dejó en evidencia que todo marcha de la mejor manera entre ellos, aunque hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo por el que se dejaron de seguir en las redes sociales, algo que llamó poderosamente la atención.