Sabrina Rojas y Flor Vigna se reconciliaron: cómo fue la charla íntima que tuvieron

Escuchar

Aunque parecía que ninguna de las dos daría el brazo a torcer, finalmente Sabrina Rojas y Flor Vigna decidieron volver a empezar y dejar el conflicto atrás. Tanto la actriz como la bailarina utilizaron, durante este viernes, sus respectivas redes sociales para comunicar su reconciliación.

Sabrina Rojas, polémica con Flor Vigna (Foto: captura tv)

Primero fue la madre de los dos hijos menores de Luciano Castro, quien a través de sus historias de Instagram, cuenta en la que tiene 1.2 millones de seguidores, comunicó la noticia: “Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de poder tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos y comprendimos, y así pudimos pedirnos disculpas con cosas que consideramos que podía haber lastimado a la otra”.

Luego, siguió: “Quien lo entienda bienvenido sea y quien no solo decirlo que escuchar al otro trae calma, es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse, pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso Flor y nos deseo lo mejor a las dos”.

Las palabras de Flor Vigna y Sabrina Rojas tras su reconciliación (Foto: captura de Instagram)

Minutos más tarde, compartió una reflexión sobre la importancia de poder hablar: “Hablar evita sobre pensar. Hablar evita malentendidos. Hablar evita que las conexiones se rompan. Hablar quita dudas. Hablar calma. Hablar sana. Hablar da paz mental, y qué necesaria es”.

Las palabras de Flor Vigna y Sabrina Rojas tras su reconciliación (Foto: captura de Instagram)

Por su parte, la exparticipante del Bailando (América TV) hizo lo mismo desde su perfil, en el cual tiene 5.6 millones de seguidores. “Estuvimos hablando mucho con Sabri. Hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba. De saber que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra... Le pusimos lo mejor de nosotras”, dijo.

Y completó: “Nos escuchamos. Decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos, entendiéndonos y aprendiendo de la situación. Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos, por eso además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde con mucho amor nos entendimos”.

Las palabras de Flor Vigna y Sabrina Rojas tras su reconciliación (Foto: captura de Instagram)

Cabe recordar que la tensa relación entre ambas escaló cuando Vigna señaló a Rojas como la causante de su separación del actor. “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, había expresado sobre la rubia cuando le consultaron si existía la posibilidad de una reconciliación con Castro.

“Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”, sentenció.

Al escuchar aquellos dichos, la exmujer de Luciano Castro hizo su descargo y no se cayó nada. “No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, dijo en diálogo con A la tarde (América TV.)

Más tarde, en una entrevista con LAM, agregó: “No opines o no me desacredites como mamá cuando ya no estás en la vida de Luciano”. Además, allí había manifestado que“no le cree a las personas que se filman llorando”.