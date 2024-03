A casi un mes de cumplir 18, Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió con una decisión

Escuchar

Angelina Jolie y Brad Pitt solían ser una de las parejas más queridas en el mundo hollywoodense, al menos hasta 2019, año en el que decidieron poner fin a su matrimonio. Sin embargo, no solo ellos siguen siendo protagonistas por diferentes noticias, sino también sus hijos; y este fue el turno de Shiloh.

La joven no se encasilla en ninguna etiqueta de géneros Elle

El próximo 27 de mayo, la adolescente cumplirá 18 años y, como ya tendrá la mayoría de edad para decidir ciertas cuestiones, optó por dejar la casa que comparte junto a la actriz e irse a vivir con su papá, algo que no dejó muy contenta a la intérprete de Maléfica.

La información comenzó a resonar en distintos portales cuando una fuente le comentó la situación a la revista In Touch. “Angelina sabe que Shiloh ahora es una mujer y que puede tomar sus propias decisiones”, expresó y agregó: “Shiloh no está infeliz con Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y quiere agilizar las cosas”.

La decisión de la adolescente de mudarse con su padre no fue una sorpresa para muchos, ya que en julio de 2022 otra fuente comentó en exclusiva a Life & Style que Brad “es particularmente cercano a Shiloh”, porque comparten “las mismas pasiones”. “Ambos tienen una relación amorosa, divertida y auténtica, y están hechos del mismo patrón”, agregó.

“Brad nunca presiona a Shiloh y la anima a perseguir sus sueños. Se siente cómoda hablando con su padre sobre cualquier cosa”, se refirió la fuente sobre el talento de la adolescente para con la danza. Además, añadió que disfrutan “tocar música juntos, ver películas y arte, y pasan mucho tiempo en su estudio de arte creativo”.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

Por otra parte, una persona cercana a Jolie comentó en 2021 en diálogo con Life & Style que la empresaria ayudó a “guiar a Shiloh lo mejor que pudo” después de que le ofrecieron “un par” de ofertas de modelaje.

“Angie ha estado allí, ella conoce mejor que la mayoría los peligros de ser hija de una celebridad. También trata de proteger a sus hijos. Brad sabe que sus hijos están en buenas manos”, señaló.

A diferencia de algunos de sus hermanos, la joven siempre mantuvo una excelente relación con Pitt, incluso cuando se divorció de Angelina. Cabe recordar que la actriz de 48 años, y el actor, de 60, siguen enfrentándose en Tribunales por la custodia de sus hijos menores de edad, los mellizos Vivienne y Knox.

Angelina Jolie habló del “proceso de sanación” que hizo con sus hijos luego de la separación

A fines de septiembre del año pasado, la directora reflexionó en una entrevista con Vogue y se sinceró sobre su separación de Pitt, con quien estuvo en pareja durante 12 años y con quien tuvo seis hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne.

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más polémicas de Hollywood (Foto: AFP)

“Cuando tenía 26 años, me convertí en madre y toda mi vida cambió”, expresó. “El tener hijos me salvó, me enseñó a ver el mundo de manera diferente”, compartió. Asimismo, Jolie contó que en un ejercicio de introspección, pensó en cómo hubiese sido su vida de no haber sido madre y aseguró estar convencida de que el camino hubiese sido sombrío. “Hubiese ido por una ruta mucho más oscura, porque ahora solo quiero vivir para ellos, mis hijos son mejores que yo, porque uno quiere que así lo sean”, indicó.