Gabriela Sabatini está de visita en Buenos Aires y aprovechó su estadía para organizar una salida al teatro. Si bien la extenista suele mantener un perfil bajo y no exponer de más su vida personal, en esta oportunidad, lejos de pasar inadvertida, decidió acercarse a camarines para saludar a su protagonista y quedó tan encantada con su propuesta que no dudó en recomendársela a sus seguidores.

El lunes 23 de noviembre, la extenista fue a ver la última función de Solo como una perra, un unipersonal protagonizado por Juan Pablo Geretto y dirigido por Juanse Rausch que se estrenó hace más de 25 años, que luego se perdió y, como no quedó ningún registro, la reconstruyeron.

Gabriela Sabatini fue a ver la obra Sola como una perra (Foto: Instagram @sabatinigaby)

“Esta obra se estrenó hace más de veinticinco años. Luego se perdió. No quedó registro alguno. Lo que están a punto de ver es la reconstrucción de una obra perdida. Un pase de magia para traer aquí el espectáculo que fue. Otro para hacer algo nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Solo como una perra o a Solo como otra perra. O a los misterios de la memoria”, reza la sinopsis.

“Hermosa obra. Me reí muchísimo y me emocioné profundamente. Gracias por tanto talento, Juan Pablo Geretto”, expresó Sabatini en una foto que se tomó con el actor en los camarines del teatro Dumont 4040 y que compartió en sus historias de Instagram con la canción “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto.

El actor Juan Pablo Geretto le agradeció a la extenista por su presencia (Foto: Instagram @juanpablogeretto)

“Hay visitas que te dejan una sonrisa que dura mucho más que el encuentro. Gracias, Gabriela, por venir a Solo como una perra, por acercarte al camarín, por tu calidez y por ese ratito tan lindo”, expresó Geretto en su feed de Instagram y ella le respondió: “Gracias a vos por recibirme con tanto cariño, por tu talento, amor y sensibilidad”.

Solo como una perra finalizó su temporada 2026 esta semana con localidades agotadas, pero ya confirmó su regreso para 2027. Volverá a escena el lunes 18 y 25 de enero a las 20 en el teatro Dumont, ubicado en Santos Dumont 4040, en el barrio porteño de Chacarita. Las entradas ya están a la venta a través del sitio web Alternativa Teatral y tienen un valor de $35.000.