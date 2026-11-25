La salida al teatro de Gaby Sabatini en Buenos Aires: qué obra recomendó y la foto que compartió en las redes
La extenista disfrutó de la última función de la temporada de Solo como una perra y expresó la profunda emoción que sintió al verla
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Gabriela Sabatini está de visita en Buenos Aires y aprovechó su estadía para organizar una salida al teatro. Si bien la extenista suele mantener un perfil bajo y no exponer de más su vida personal, en esta oportunidad, lejos de pasar inadvertida, decidió acercarse a camarines para saludar a su protagonista y quedó tan encantada con su propuesta que no dudó en recomendársela a sus seguidores.
El lunes 23 de noviembre, la extenista fue a ver la última función de Solo como una perra, un unipersonal protagonizado por Juan Pablo Geretto y dirigido por Juanse Rausch que se estrenó hace más de 25 años, que luego se perdió y, como no quedó ningún registro, la reconstruyeron.
“Esta obra se estrenó hace más de veinticinco años. Luego se perdió. No quedó registro alguno. Lo que están a punto de ver es la reconstrucción de una obra perdida. Un pase de magia para traer aquí el espectáculo que fue. Otro para hacer algo nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Solo como una perra o a Solo como otra perra. O a los misterios de la memoria”, reza la sinopsis.
“Hermosa obra. Me reí muchísimo y me emocioné profundamente. Gracias por tanto talento, Juan Pablo Geretto”, expresó Sabatini en una foto que se tomó con el actor en los camarines del teatro Dumont 4040 y que compartió en sus historias de Instagram con la canción “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto.
“Hay visitas que te dejan una sonrisa que dura mucho más que el encuentro. Gracias, Gabriela, por venir a Solo como una perra, por acercarte al camarín, por tu calidez y por ese ratito tan lindo”, expresó Geretto en su feed de Instagram y ella le respondió: “Gracias a vos por recibirme con tanto cariño, por tu talento, amor y sensibilidad”.
Solo como una perra finalizó su temporada 2026 esta semana con localidades agotadas, pero ya confirmó su regreso para 2027. Volverá a escena el lunes 18 y 25 de enero a las 20 en el teatro Dumont, ubicado en Santos Dumont 4040, en el barrio porteño de Chacarita. Las entradas ya están a la venta a través del sitio web Alternativa Teatral y tienen un valor de $35.000.