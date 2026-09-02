Gabriela Sabatini reveló quiénes son las personas importantes en su vida: “Llenan el corazón”

Durante años, los Sabatini se mostraron como una familia sólida y unida, pero hace unos años se abrió una grieta que, hasta el día de hoy, sigue sin cerrarse. El punto de quiebre fue la muerte de Beatriz “Betty” Garófalo, la madre de Osvaldo y Gabriela, y trascendió que hubo reproches por la repartición de los bienes y pases de factura respecto a quién cuidó de ella y quién se ocupó económicamente de la situación. Esta disputa se mantuvo en silencio hasta julio de 2024, cuando la propia Catherine Fulop anunció que su cuñada no asistiría al casamiento de su hija Oriana con Paulo Dybala. Lo cierto es que la tenista jamás se pronunció al respecto y en la actualidad aún mantiene distancia. De hecho, en las últimas horas hizo un posteo en Instagram que dio cuenta de quiénes son, para ella, las personas que ocupan un lugar trascendental en su vida.

Gabriela Sabatini compartió las mejores fotos de su estadía en Newport, Rhode Island (Foto: Instagram @sabatinigaby)

La semana pasada, Gaby Sabatini estuvo en Newport (Rhode Island) para asistir al ingreso de Roger Federer al Salón de la Fama del Tenis Internacional, distinción que ella misma recibió en 2006. Allí se encontró con varias personalidades del deporte, incluidas varias extenistas, desde las estadounidenses Billie Jean King, Tracy Austin y Katrina Adams hasta la española Arantxa Sánchez Vicario, la belga Kim Clijsters, la venezolana Garbiñe Muguruza, la canadiense Mary Pierce, el sueco Stefan Edberg, el ruso Marat Safin y el indio Leander Paes. Todos ellos, además de otras varias personalidades del deporte, fueron incluidos en un afectuoso posteo que hizo la argentina.

"Encuentros que llenan el corazón. Agradecida por esta familia del tenis", expresó Sabatini (Foto: Instagram @sabatinigaby)

“Encuentros que llenan el corazón. Agradecida por esta familia del tenis”, escribió Sabatini, dejando en claro dónde realmente están sus afectos. Además de sentarse en la primera fila durante la ceremonia en honor a Federer y de asistir al cóctel, también participó del Hall of Fame Celebrity Pro Classic, una exhibición de tenis sobre césped. Su compañero de dobles fue Marat Safin y sus rivales, Roger Federer y Martina Navratilova.

Sabatini dijo presente en la ceremonia por el ingreso de Federer al Salón de la Fama del Tenis Internacional (Foto: Instagram @sabatinigaby)

El tiempo pasa y todo indica que las cosas entre los Sabatini siguen distantes. Gabriela demostró que continúa completamente abocada al deporte y continúa mostrando sus proyectos en sus redes sociales, donde no hay ni señales de su familia. En la vereda de enfrente, tanto su hermano como su cuñada y su sobrina mayor se pronunciaron sobre el conflicto y dejaron entrever que, aunque de su parte habría esperanzas de sanar heridas, las condiciones aún no están dadas.

Gabriela Sabatini junto a la extenista estadounidense Billie Jean King (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Sabatini junto a dos extenistas, el ruso Marat Safin, su compañero en la exhibición de dobles, y el sueco Stefan Edberg (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Deportistas en acción (Foto: Instagram @sabatinigaby)

En julio, Catherine Fulop aseguró en LAM (América TV) que la llegada de su nieta Gia, hija de su primogénita y el campeón del mundo, trajo unidad familiar, pero no así una reconciliación. “La verdad, no quiero hablar ni siquiera de ella, ni de eso, porque no hubo ninguna señal. Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar”, sostuvo. Si bien dejó en claro que por lo menos en el corto plazo no hay posibilidades de reconciliación, sorprendió a todos al admitir que tiene “fe” en que el vínculo pueda reconstruirse en algún momento. “Yo creo que sí, ojalá. La verdad es que siempre es lindo. Pero creo que primero hay que hablarnos”, sentenció.