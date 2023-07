Está basada en una serie de 1977 y entró al ranking de lo más visto: de qué trata la película de terror que es furor en Netflix

escuchar

Una playa paradisíaca puede convertirse en el peor escenario de terror. El catálogo de Netflix se renueva continuamente y el top 10 global incluye producciones de todos los géneros: desde la comedia y el romance hasta la intriga y el suspenso. Una película que se estrenó en 2020 resurgió en el gigante de streaming y se posicionó entre las más vistas de la Argentina.

¿Cuál es tu fantasía? Con esta consigna, el dueño de un hotel en una isla paradisíaca, el señor Roarke (interpretado por Michael Peña), concede los más profundos deseos a sus huéspedes y los hace realidad. Pero también les mostrará la cara oculta y oscura de sus peticiones. Así, la empresaria Gwen Olsen, el expolicía Patrick Sullivan, los hermanastros J. D. y Brax Weaver, y Melanie Cole se sumergirán en el desafío que los enfrentará a conseguir lo que más anhelan.

La isla de la fantasía se posicionó entre lo más visto de Netflix

La isla de la fantasía (Fantasy island) salió a la luz en 2020 y actualmente ocupa los primeros puestos de películas de Netflix. Con una duración de una hora y 50 minutos, la producción dirigida por Jeff Wadlow mezcló el terror con un toque de comedia para captar la atención de los espectadores de la plataforma de streaming. “¿Seguirás queriendo que tu mayor deseo se haga realidad?”, es la pregunta de fondo de esta producción.

El film se basó en la serie de 1977 Filmaffinity

El resto del elenco está conformado por Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen y Lucy Hale; entre otros. Además, se basó en la serie de televisión homónima de 1977, con el mismo título, protagonizada por Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize, que contó con tres temporadas.

Netflix confirmó el regreso de una exitosa serie a su catálogo

El gigante de streaming dio en los últimos días una noticia que enloqueció a sus suscriptores: “Es viernes y Netflix (o sea, yo) lo sabe”. Y es que regresará a la plataforma una de las series más exitosas que pasaron por el sitio de streaming: Gossip Girl. La producción creada por Stephanie Savage y Josh Schwartz se basó en los libros de Cecily Von Ziegesar y retrató la historia de un grupo de adolescentes que viven en el barrio más exclusivo y costoso de Nueva York (Estados Unidos).

Con una identidad anónima, cada día se emite información de distinta índole a través de un blog y los rumores circulan entre los adolescentes, durante seis temporadas y 121 episodios de alrededor de 40 minutos cada uno. La exitosa serie estará disponible de nuevo en Netflix a partir del 6 de julio y resurgirá la etapa de sus fanáticos durante su emisión, entre 2007 y 2012.

Netflix anunció que el 6 de julio regresa Gossip Girl a la plataforma Twitter @chenetflix

El elenco principal estuvo conformado por Blake Lively, en el papel de Serena Van Der Woodsen; Penn Badgley, quien interpretó a Dan Humphrey; Chace Crawford, que dio vida a Nate Archibald; Leighton Meester, bajo el papel de Blair Waldorf; Ed Westwick como Chuck Bass. A partir del 6 de julio, los fanáticos de Gossip Girl podrán volver a escuchar a Kristen Bell decir su icónica frase de cada episodio: “You know you love me. XOXO. Gossip Girl”.

LA NACION