No hay dudas de que Stephen King es uno de los escritores más importantes de los últimos tiempos. Tal como su apodo indica, ‘El maestro del terror’, es especialista en novelas, no solo de este género, sino también de misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. A su vez, es un gran usuario de la tecnología, y utilizó sus redes sociales para realizar una recomendación para este mes.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), donde tiene más de 7 millones de seguidores, y como hace cada mes, el autor le sugirió a sus fanáticos una producción para ver en noviembre. Se trata de La tormenta del siglo (Storm of the century), una miniserie de tres capítulos que se lanzó en 1999 y es la adaptación a una de sus novelas.

Stephen King utiliza su cuenta de X para recomendar series (Captura X/@StephenKing)

La tormenta del siglo, la cual fue ganadora de varios Premios Emmy el mismo año de su lanzamiento, fue dirigida por Craig R. Baxley y protagonizada por Colm Feore, Casey Siesmazcko, Tim Daly, Debrah Farentino y Jeffrey DeMunn. Pese a que no está disponible en ninguna plataforma de streaming para Latinoamérica y Europa, sí se puede ver en el servicio Hulu para Estados Unidos.

La adaptación del libro de King cuenta la historia de los habitantes de la isla de Little Tall quienes han sido testigos de las violentas tormentas que azotan Maine, pero esta es distinta. “No solo trae consigo vientos huracanados y copiosas nevadas, sino también algo mucho peor. Algo que ni siquiera los isleños han visto jamás”, dice la sinopsis.

Además, el escritor utilizó su perfil para opinar sobre la adaptación cinematográfica de El misterio de Salem’s Lot. “La nueva versión de Warner Bros de SALEM’S LOT, actualmente archivada, es musculosa y envolvente. Tiene la sensación del ‘Viejo Hollywood’, cuando a una película se le da la oportunidad de tomar un respiro antes de empezar a trabajar. En otras palabras, cuando los periodos de atención eran más largos”, escribió.

Y agregó: “Se siente como una versión de película de terror, de películas de grabación lenta como el gran escape. Se construye muy bien. Hay desviaciones del libro con las que no estoy de acuerdo, pero en general son fieles”.

Pero esta no es la única noticia de los últimos días que se relaciona con Stephen. La semana pasada trascendió que llegará al streaming la precuela de un reconocido film basado en un libro de ‘El maestro del terror’. Se trata de It (Eso), la ficción que publicó en 1986 y que aterrizó en la pantalla por primera vez en 1990, de la mano de Tommy Lee Wallace y con Tim Curry como Pennywise. Posteriormente, el director argentino Andrés “Andy” Muschietti llevó a la pantalla grande una nueva versión del relato en los capítulos uno y dos, protagonizados por Bill Skarsgård, que llegaron en 2017 y 2019, respectivamente.

En el spin-off se rodó en Canadá y llegará a HBO Max bajo el nombre de Welcome to Derry. Aunque es un hecho, aún no está confirmada cuándo será la fecha de estreno en HBO Max. Sin embargo, estaría prevista para el año 2025, ya que sufriría atrasos y modificaciones ante la huelga de actores, actrices y guionistas de Hollywood.

