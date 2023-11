escuchar

El reciente triunfo de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), quien será el próximo presidente de la República Argentina a partir del 10 de diciembre, generó repercusión no solo entre políticos sino también dentro del mundo del espectáculo, donde muchos artistas afines al kirchnerismo utilizaron sus redes sociales para expresar su malestar ante la derrota de Sergio Massa. En las últimas horas, Viviana Colmenero se convirtió en noticia luego de anunciar su drástica decisión de abandonar el país.

Tras las cataratas de tuits que publicó, la ganadora de Gran Hermano 3 habló en LAM (América TV), donde se desempeñó en varias ediciones como panelista. “¿Te vas del país?”, le preguntó Ángel de Brito. “Todo el mundo tiene el derecho de expresarse, así que cada uno con su sentir. Dicen la campaña del miedo, pero ninguno de nosotros sabe cómo van a ejercer el poder”, contestó.

Y siguió: “En realidad, a la persona la conocés cuando tiene poder. Acá podemos suponer, pero es algo muy disruptivo lo que dijo (Javier Milei) en toda su campaña y nada es a favor de nuestro país”. Al escucharla, el conductor indagó sobre qué cosas le daban miedo y pena. “Pena y tristeza me da, por ejemplo, que un presidente diga que va a privatizar todas nuestras cosas. Supongo que a todos nos duele escuchar esas cosas. Yo no entiendo nada de política, pero hablo desde el sentido común. Nos costó mucho tener soberanía y un montón de derechos y yo la verdad es que quiero vivir en pesos, no en dólares”, aseguró.

En ese sentido, el jurado del Bailando 2023 (América TV) hizo referencia a uno de los mensajes que escribió con respecto a su familia, en el que mencionó que sus dos hermanas votaron al libertario. “Estábamos viajando en subte con mi hermanita, la que es médica, y ella me dice ‘a mí no me gusta, pero lo voy a votar igual’ y la otra milita para Milei”, indicó y agregó: “Cada uno tiene su convicción y no se puede cambiar la opinión del otro. Hay que respetar”.

Después de mencionar el refrán “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, explicó que ella no quiere ser pesimista. Y defendió las medidas económicas de este último tiempo del ministro de Economía. “Massa dijo que iba a devaluar para pagar al FMI. Si está el FMI entre nosotros, él dio su explicación, no es que quiso que nosotros suframos de inflación”.

Viviana Colmenero amenazó con irse del país y generó revuelo en las redes (Foto: captura X)

El enojo de la exintegrante de la casa más famosa del país comenzó al momento del anuncio de los resultados de los comicios. En pocos minutos, utilizó su cuenta de X (ex Twitter), donde tiene poco más de 10.000 seguidores, para expresar su pensar. “Tal vez te arrepentirás. Ojalá me equivoque. El tiempo dirá. En mi opinión se vienen tiempos feos, pero respeto la opinión de todos”, escribió al conocerse el resultado de la elección.

“No vivo del Tarot. Ni de la tele. Ni de planes. Ni de la prostitución. Tengo un pequeño local de accesorios de moda y me preocupa saber cuánto me va a salir comprar un producto en los locales mayoristas”, comentó ante la crítica de algunos usuarios y mencionó su idea de abandonar el país. “Puedo vivir en Ibiza ya mismo si quiero. (Tengo base por mi hijo y familia allí) Pero siempre me quedé en mi país pensando que es lindo viajar pero volver. Ahora lo evaluaré muy seriamente”, agregó.

“Todo para decir que puede ir a Ibiza”, la cruzó un usuario. Ante esto, Viviana Colmenero sentenció: “Tal cual y lo remarcó bien. Por eso no digo España, aunque tengo más familia allá que acá. No va a ser ya, pero tal vez dentro de un año les empiezo a mandar seguido fotos desde el paraíso jajajaja. Igual quiero que todos estemos bien. Bendiciones”.