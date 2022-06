La serie de Netflix que amenaza con destronar a Stranger Things 4

La cuarta temporada de Stranger Things arrasa con todo dentro de Netflix y reafirma ser una de las más populares del catálogo del servicio creado por Ted Sarandos. Sin embargo ahora, una producción israelí, escala de a poco y promete destronarla.

Se trata de The Beauty Queen of Jerusalem, que se estrenó el 21 de mayo y ya es tendencia dentro de Netflix. Dura diez episodios, está protagonizada por Hila Saada y Michael Aloni y se basa en la novela de Sarit Yishai Levy. Se trata de un melodrama ambientado en el Jerusalén de 1919 y narra la vida de una mujer que se casa con un hombre que no la ama porque está enamorado de otra.

La historia se mueve entre décadas, desde la era del Imperio Otomano hasta los días del Mandato Británico de Palestina, que posteriormente será el Estado de Israel. La serie muestra las tradiciones judeoespañolas y narra la dinámica de la Jerusalén anterior al estado, incluidas las tensiones entre sus residentes judíos, árabes y cristianos, con diálogos en hebreo, inglés, árabe e incluso ladino.

Fue premiada con cuatro galardones de la Academia de TV israelí. Cabe destacar que es uno de los proyectos más caros y ambiciosos de la televisión local hasta el momento y se espera una segunda temporada de 10 episodios que se lanzará el 29 de julio.

Todas las semanas se estrenan nuevas series en Netflix que generan gran repercusión y tal vez pasan debajo del radar de las mega producciones. Uno de estos casos es Una madre perfecta, una miniserie que cuenta con cuatro episodios. Basada en la novela de Nina Darnton, cuenta la historia de una mujer llamada Hélène Berg quien toma un vuelo de urgencia de Berlín hacia Paris tras el llamado de su hija Anya, que fue detenida. En ese momento comienza el largo y trágico camino de la madre quien busca que la joven salga en libertad, acusada de haber cometido un crimen.

Otro de los casos es el thriller de origen colombiano, Pálpito. Esta producción mezcla el entramado criminal del tráfico de órganos con el mundo de la política. En este último punto, los seguidores argentinos de la realización no pudieron dejar pasar un particular detalle: el nombre del partido político que candidatea a un personaje a la presidencia es exactamente el mismo que el de una coalición de la Argentina. Es así como, el candidato a presidente Braulio Cárdenas, en la ficción colombiana, es la cabeza visible de un partido llamado Juntos por el Cambio, que coincide con la agrupación política que del expresidente Mauricio Macri.

Y no todas son producciones nuevas, la clásica novela Pasión de Gavilanes es otro de los grandes éxitos que estrenó su nueva temporada a comienzos de año luego de su debut en 2003. El elenco será el mismo que constituyó el original hace 18 años: Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Mario Cimarro, Paola Rey, Danna García y Michel Brown.

“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, comunicó Telemundo.