Filtran imágenes de Wednesday, la nueva serie de Tim Burton para Netflix

La exitosa serie Los locos Addams tendrá una nueva aventura en la pantalla gracias a Netflix. En las últimas horas se filtraron nuevas imágenes del tráiler de Wednesday que estará encabezado por el director Tim Burton, de dilatada trayectoria en el rubro con sus incursiones en los films Batman, Charlie y la fábrica de chocolate, entre otros títulos. Esta serie se basará en la vida de Merlina Addams, que estará protagonizada por Jenna Ortega, caracterizada como la hija adolescente de Morticia y Homero.

Aún sin fecha oficial de estreno, la expectativa sobre el film crece en los fanáticos. Esta ficción se centrará en los aspectos de la vida adolescente que atraviesa Merlina, donde potencia sus poderes psíquicos para resolver un caso de un asesino en serie y descubrir el misterio del crimen que tuvo a sus padres como involucrados hace 25 años atrás. A la par de ello, completa sus estudios secundarios, donde establecerá vínculos personales con sus pares.

La trama también tendrá la participación de personajes secundarios, que comenzarán a tener relevancia a medida que se desarrollen las acciones. Una de ellos será el de Emma Myers, quien llevará a cabo el papel de Enid Sinclair, la compañera de cuarto de la protagonista principal. Además, incidirán en el relato un chico llamado Xavier Thorpe, que se encuentra encandilado por sus poderes y Bianca, una rival que pondrá a prueba su carácter.

Tráiler de Wednesday

Un detalle no menor será la presencia de los personajes emblemáticos de la Familia Addams. Quienes estarán presentes son Morticia y Homero, como así también Pericles -hermano de Merlina-, el Tío Lucas, el Tío Cosa, Largo, la Abuela Addams y Dedos. Esta serie histórica marcó un precedente en la industria cuando se estrenó en septiembre de 1964 y constó de una producción de 64 capítulos de media hora cada uno, filmados en blanco y negro.

Con tan solo 19 años, Ortega tendrá la responsabilidad de ser la primera actriz latina en encabezar el papel de Merlina y las miradas en ella ya están puestas en cómo será su puesta en escena. Oriunda de California, Estados Unidos y con ascendencia puertorriqueña, la joven artista tiene una experiencia comprobada en el mundo cinematográfico. Sus incursiones más destacadas fueron en la película Insidious y The Little Rascals Save the Day en los años 2013 y 2014, respectivamente.

La primera temporada, que contará con ocho capítulos, tendrá el siguiente staff: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams); Luis Guzmán (Gómez Addams); Gwendoline Christie (Larissa Weems); Victor Dorobantu (Tío Cosa); Isaac Ordonez (Pericles); George Burcea (Largo), Iman Marson (Tío Lucas) y Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en la película que se realizó en la década del ‘90, se le asignará un nuevo protagónico, que aún no está definido.

Completan el reparto de actores: Riki Lindhome, Jamie McShane, Percy Hynes White, Thora Birch, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Georgie Farmer, Naomi Ogawa y Moosa Mostafa.