La sorpresa de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por su relación con Luciano Castro frente a Adrián Suar

Horas antes del estreno para la prensa de la obra Felicidades en el teatro El Nacional, el elenco dialogó con de Telenoche (eltrece) sobre la apuesta de esta historia que promete causar gracia y reflexión en el público. Sin embargo, el foco de la atención se lo llevó Griselda Siciliani, quien quedó atónita cuando le preguntaron por su relación con Luciano Castro frente a Adrián Suar, su expareja.

Al inicio de esta semana, la actriz confirmó en A la Tarde (América) que mantenía una relación con el actor. Así, lo que empezó como una serie de rumores hace tres semanas ahora terminó por ser cierto. Luego de la separación abrupta del actor de Flor Vigna, ambos artistas se entregaron al amor y se atrevieron a darle rienda suelta a sus sentimientos.

No obstante, antes de terminar con la entrevista, la cronista del noticiero se dirigió a Siciliani y le dijo: “Nosotros hacemos en Telenoche el momento Son amores, el momento de amores de la farándula y vos hoy confirmaste una relación...”. “¿Pero vos decís que antes de salir a un estreno, ustedes me van a hacer esto? Bueno, ahora salimos a escena. Sí, todo bien. Pero ahora estamos en otro plano”, reaccionó Griselda entre risas y concluyó el tema.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora celebran su amor

Por su parte, Suar no se refirió a ello, pero sí celebró la buena química que existe sobre el escenario con su ex: “Lo vivimos muy bien. Hace mucho que no trabajamos juntos, desde Sin códigos, en 2005. En el escenario estamos por primera vez. Estoy muy feliz”.

Felicidades es una obra de teatro enmarcada en la historia de Julián (Suar) y Felicitas (Griselda) en la que él estará a cargo de organizar la fiesta de cumpleaños de ella, pero al igual que cada año, repite los mismos errores. En medio, la pareja tiene presente el fantasma de la separación definitiva. El elenco, además, está compuesto por Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem. La misma se estrenó el 16 de mayo.

Luciano Castro contó qué siente en verdad por Griselda Siciliani

En medio de la polémica romántica que se generó después de confirmarse que los dos artistas están en pareja, el actor estuvo presente en Noche al Dente (América) y abrió su corazón en cuanto a sus sentimientos.

“Ya sé lo que Griselda habló. Es todo muy… no sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso, porque son años que venimos de una amistad, de conocernos”, empezó Castro.

Luciano Castro manifestó estar feliz por su reencuentro con Griselda en otra etapa de su vida (Fuente: Captura de Video/América TV)

Sobre lo que significa para él esta nueva etapa en su vida, explicó: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana, y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”.

