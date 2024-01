escuchar

Este domingo, El “Chino” Darín y Úrsula Corberó se volvieron virales tras una foto íntima de la pareja, en la que se presumió que esperarían un bebé juntos. La postal se publicó en las redes y rápidamente causó sorpresa entre sus fans, que no dudaron en señalar que ambos serían padres. Si bien ninguno confirmó aquella especulación de momento, sí continuaron con una serie de fotografías muy curiosas.

Hace ocho años que Úrsula y el Chino son pareja. La española y el argentino comenzaron su relación en 2016, luego de cruzarse en la tira La Embajada, en donde fueron novios de ficción. Su amor fue tal que, a pesar de la distancia comprensible en ciertos casos, se mantiene intacto. Tanto es así que mediante las redes suelen hacer referencia a lo bien que lo pasan juntos, como fue en esta última oportunidad que generó tanta controversia por la seguidilla de fotos que abrió un nuevo capítulo en su historia.

Úrsula Corberó saludó al Chino Darín por su cumpleaños (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Desde la cuenta de Instagram oficial de Corberó, la actriz publicó una serie de Stories con un mensaje que se completaba a medida que se avanzaba en las postales. En la primera, se mostró a Darín con una toalla como vestido, en la que dice: “Feliz”. En una segunda, se lo vio cerca de su cama con un casco de moto en la cabeza y a su lado la palabra “Cumple”.

El Chino Darín cumplió 35 años el domingo 14 de enero (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Como último posteo, publicó una tercera en la que Darín besó una parte de su cuerpo -lo que sería uno de sus senos - junto a la palabra “Bebé”. Esta última foto es la que generó gran repercusión entre sus seguidores y alentó a que se trataría de un anuncio encriptado en el mensaje de feliz cumpleaños. Cabe recordar que este domingo 14 de enero, el argentino cumplió 35 años.

La polémica foto de Chino Darín y Úrsula Corberó que generó polémica y encendió las redes (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Este mensaje fue algo dudoso por parte de Úrsula, que zanjó la duda. Sin embargo, solo se trataría de un simple saludo. Además, en una cuarta foto, se capturó el momento en que realizaron una videollamada, en la que Corberó apareció con zanahorias en su nariz. “Te amo Chino”, sentenció.

Es común que Corberó y Darín mantengan hermetismo de su vida privada, es por ello que estas postales generaron gran impacto. En cuanto al deseo de ser padres en algún momento, la protagonista de La Casa de Papel manifestó tiempo atrás a Vogue: “Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando”.

El saludo de Úrsula Corberó a su novio por su 35 cumpleaños (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Si bien el plan de formar una familia estaría presente, todavía eligen continuar con su trayectoria actoral como plan de vida. “Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad. Siempre he dicho que no iba a salir más con un actor ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas los actores”, mencionó Corberó en el pasado sobre sus sentimientos para con su novio.

Asimismo, sobre el matrimonio, en más de una ocasión escaparon a esa posibilidad en el corto plazo y ambos se volcaron por completo en sus labores. En cuanto a Úrsula corresponde, el año pasado recibió un Premio Ondas por su papel protagónico en Crimen de la Guardia Urbana y se espera que este 2024 sea muy movido.

Acerca del Chino Darín, se encontraría en Uruguay, sitio en el que se fotografió días atrás y que posteriormente publicó en Instagram con el mensaje: “Al este de acá nomás”. Sin embargo, evitó hacer referencia a su cumpleaños.