escuchar

Pablo Rago compartió un sentido posteo en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 109 mil seguidores, para celebrar el 21 cumpleaños de su hijo Vito, el 19 de septiembre de 2023. El joven nació en 2002, fruto de la relación entre el actor de Amigos son los amigos (1990) y María Carámbula, la actriz de la telenovela Vidas robadas (2008). Como no podía ser de otra forma, el paso de los años hizo lo suyo y el “estirón” que pegó el joven es notable.

Vito cumplió 21 años en septiembre de 2023 Instagram: pablorago72

“21 años no se me pasaron rápido. Te disfruté y te disfruto cada momento”, escribió Pablo Rago en su perfil de Instagram, junto a una serie de instantáneas que homenajearon las más de dos décadas de su hijo Vito. Y continuó: “Desde ‘todo bola’, como te decía tu hermana Cata Morano. Acá estoy, hijo, para lo que me necesites. Feliz cumpleaños. Te amo con todo”.

Luego de su separación en 2005, Pablo Rago y María Carámbula mantuvieron una relación cordial por su hijo, según confirmaron en varias entrevistas. Vito Rago, en tanto, permaneció alejado de las cámaras y de los medios de comunicación, con un perfil bajo que también presenta en sus redes sociales.

Pablo Rago compartió imágenes de su hijo Vito Instagram: pablorago72

Las publicaciones que Vito compartió en su perfil de Instagram apenas llegaron a diez. En ellas, mostró algunos viajes con sus amigos, donde aparecieron en la costa, en un bar o al pasear por la calle. Aunque su último posteo fue en enero de 2022, el joven evidenció su fanatismo por River Plate, al plasmar los momentos en los que acudió al Estadio Más Monumental para alentar a su equipo o la funda de su celular, con Lucas Pratto como protagonista.

La última publicación de Vito fue en enero de 2022 Instagram: vito.rago

La pasión de Vito por River Plate probablemente surgió de su padre, quien es un fiel hincha del equipo Millonario. Entre las imágenes que compartió para celebrar el 21 cumpleaños de su hijo, eligió una en la que ambos posaron con sus carnets en la entrada del estadio.

Pablo y Vito Rago comparten su pasión por River Plate Instagram: pablorago72

El 2023, un gran año para Pablo Rago

A principios de 2023, se estrenó en los cines la película La extorsión, protagonizada por Guillermo Francella que posteriormente aterrizó en HBO Max con un gran éxito entre los espectadores. Pablo Rago formó parte del elenco de la producción, junto a Andrea Frigerio, Guillermo Arengo, Alberto Ajaka y Carlos Portaluppi; entre otros.

El film dirigido por Martino Zaidelis relató la historia de Alejandro Petrossián, un piloto a punto de jubilarse que recibe una extraña petición por parte de unos hombres que lo buscan en la puerta de su casa. A cambio de una suma desorbitada de dinero, el empleado accederá a realizar el primer intercambio, sin conocer los oscuros secretos que se ocultan tras la propuesta.

Pablo Rago dio vida a Saavedra Warner Bros

Pablo Rago dio vida a Saavedra, uno de los hombres que operan en esta red ilícita y que perseguirá a Guillermo Francella a cambio de no revelar un dato que el piloto ocultó durante años y que, de salir a la luz, pondría fin a su carrera como piloto de aviones.