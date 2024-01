escuchar

Luego de cuatro temporadas que fueron un total éxito para la plataforma Netflix, los fanáticos están esperando con ansias la quinta y última entrega de Stranger Things, que promete ser una de las más “ambiciosas”, según los dichos de sus creadores, los hermanos Duffer. De todas formas, un detalle generó decepción, que tiene que ver con la salida de un personaje muy querido.

Resulta que la cuenta oficial de la producción publicó una foto con el elenco principal, confirmando el inicio de su rodaje, luego de la huelga que impactó a Hollywood en los últimos meses y frenó todos los proceso durante un tiempo. Sin embargo, los fanáticos notaron la ausencia de Eduardo Franco, quien le da vida a Argyle.

Eduardo Franco si será parte de la nueva temporada

Tras aquella imagen que generó indignación y curiosidad entre los fans de Stranger Things, el propio actor dejó en claro lo ocurrido durante una entrevista con el crítico de cine Steve Varley en su canal de YouTube. El intérprete confirmó que no fue convocado para esta nueva entrega. “Es agradable escuchar que hay cierta preocupación”, lanzó, aunque confirmó: “Pero sí, nunca recibí una llamada, así que creo que eso es todo”.

La foto del elenco completo de la quinta temporada

La indignación de los fanáticos por la salida de Eduardo Franco

De inmediato, la noticia desencadenó una gran repercusión por parte de la comunidad de aficionados, quienes esperaban ver más de su relación con Jonathan Byers (Charlie Heaton) en la próxima entrega de la serie. Además, por su papel, Eduardo se ganó el aprecio de los televidentes, teniendo en cuenta que su rol le aportaba humor a la trama.

En redes sociales, varios expresaron su descontento y criticaron de manera contundente la decisión de Netflix por no tenerlo en cuenta, además de no informarle de manera correcta que no formaría parte de la quinta temporada. En este mismo contexto, Stranger Things decidió no dar detalles respecto del camino que tomará el relato, que dejó un final con algunas revelaciones y más dudas que certezas para los fans.

Pese a que ya comenzaron las grabaciones, Varley sostuvo que “mantendrá la esperanza” de regresar a su rol, aunque las posibilidades parecen ser nulas. Lo que es un hecho es que la trama de esta entrega va a centrarse en Will (Noah Schnapp), mientras Eleven (Millie Bobby Brown) y el resto del grupo intentan detener al villano Vecna (Jamie Campbell Bower).

Quién es Argyle en Stranger Things

Argyle es un hippie que se unió a la trama de Stranger Things en la cuarta temporada, dándole un toque cómico al tenso viaje que Mike, Will y Jonathan realizan alrededor de Estados Unidos para rescatar a Eleven. La historia se benefició de su rol como contrapunto humorístico entre los personajes principales, que pasaron por muchas cosas durante esa difícil misión.

Al finalizar la temporada, el joven quedó a la deriva en la narrativa, motivo por el cual se especula que tomaron la decisión de no sumarlo a la temporada que se viene. De todas maneras, los fanáticos se encariñaron con él, dado que fue uno de los únicos personajes secundarios que sobrevivió, a comparación de lo que pasó con otros como Eddie Munson y Jason Carver.

Mientras se espera el comienzo de la última temporada, que aún no tiene fecha de estreno establecida, las otras cuatro temporadas de Stranger Things están disponibles en la plataforma de Netflix.