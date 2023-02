La sorpresiva reacción de Carmen Barbieri a la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey: “Que hable ella”

escuchar

La relación entre Federico Bal y Sofía Aldrey llegó a su fin. Tras revelarse los motivos de la escandalosa separación, que según indicó Yanina Latorre, incluyó “múltiples infidelidades” por parte de él, su mamá, Carmen Barbieri, en su ciclo televisivo llamado Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine, dio su parecer sobre los hechos.

“La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”, manifestó Barbieri, en compañía de los periodistas Pampito Perelló y Estefanía Berardi, quienes respetaron su palabra e intentaron intercambiar diversos datos que se ventilaron en las últimas horas para llegar al verdadero motivo de la separación.

Aun sin las palabras de los protagonistas de esta historia, ni tampoco de Claudia Albertario, quien sería una de las terceras en discordia, Carmen dejó entrever que sospechaba del distanciamiento entre Bal y Aldrey debido a una visita que realizó a la casa de su hijo en Villa Carlos Paz –donde encabeza la obra teatral Kinky Boots- y se encontró con la sorpresa de la ausencia de Sofía, quien retornó de inmediato a Buenos Aires para instalarse su propiedad en Ingeniero Maschwitz. “Iba a volver y no volvió. Y después, no sé”, deslizó la conductora, con un semblante dubitativo y desconcertante.

A partir de ese momento, Berardi y Barbieri tuvieron un breve intercambio de opiniones. “Es grave también para la gente que sale lastimada porque creo que al terminar así y, por ahí, no poner las cosas sobre la mesa en el momento que hay que ponerlas”, disparó la periodista y recibió, acto seguido, la contestación de la mamá del implicado: “¿Qué sabes vos si no pudieron las cosas sobre la mesa en el momento y no salió antes? Cuando uno se separa siempre hay enojo, ira. Siempre. ¿Qué sabes vos si hablaron o no hablaron antes? Yo no sé”.

Sin querer entrometerse de más en el tema, Barbieri aseguró que él “no va a hablar” y, en cambio, desafió a Aldrey a que sí lo haga debido a que ella habría sido quien le entregó las pruebas y chats a Yanina Latorre, quien divulgó la noticia. “Habría que preguntarle a él si quiere hablar. Y a ella, si mandó los mails y los chats es porque ella quiere hablar. Que hable. Que hablen ellos que son los protagonistas”, expresó.

Yanina Latorre reveló en LAM los escandalosos mensajes que provocaron la separación de Fede Bal

Para ponerle un punto final a su mención sobre los hechos, la comediante y directora se mostró apenada por el intempestivo fin de una pareja que nació a fines de 2019 y cuatro años más tarde, llegó al final. “Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro”, subrayó, mientras aguarda que su hijo o la expareja salgan a aclarar esta separación que se volvió en el tema de agenda del mundo del espectáculo.

LA NACION