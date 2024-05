Carmen Barbieri se quebró al admitir que Santiago Bal la dejó de amar: “No lo podía entender”

Escuchar

Carmen Barbieri no contuvo sus lágrimas al referirse a Santiago Bal, luego de mencionar este miércoles la relación que tuvo su hijo, Federico Bal, con Sofía Aldrey. En un contexto de reflexión, la actriz y conductora de Mañanísima (eltrece) abrió su corazón y fue explícita con sus sentimientos más profundos al reconocer que su difunto exesposo la dejó de “amar”.

La separación de Barbieri y Bal fue una de las más escandalosas del mundo del espectáculo, luego de que a él se lo vinculara con la bailarina Ayelén Paleo, en el 2011. A pesar de los vaivenes de la pareja, durante años fue una de las más sólidas y se los consideró como un dúo poderoso sobre las tablas. No obstante, la relación afectiva entre ambos continuó hasta el fallecimiento de Santiago, el 9 de diciembre del 2019.

Barbieri reflexionó sobre su pasado con Federico Bal y se emocionó (Fuente: Captura de Video/América TV)

En diálogo con LAM (América TV), la conductora hizo un balance sobre su visita al streaming de Rumis, lugar en el que habló y se emocionó sobre su pasado profesional, amoroso, familiar y de su presente en las mañanas de eltrece.

Sobre el tema que la llevó a desprender lágrimas en el streaming y luego en la nota con el cronista de LAM, acerca del final del romance y del matrimonio con Santiago, recordó: “El amor se termina. Cuando me separé de él, me pregunté ‘por qué no me ama’, ‘por qué me dejó de amar’. Y la verdad es que uno no sabe por qué deja de amar y cuándo. Pero yo no lo podía entender”.

“Hay preguntas que no tienen respuestas, pero Santiago me dejó de amar. Él necesitaba otra cosa de mí. No lo estoy culpando”, completó, y al instante comenzó a lagrimear. “La vida es así, hoy te amo, nos matamos de amor… Y un día dejás de amar, no sabés por qué ni cuándo. Eso es lo que me pasó a mí”, insistió acongojada.

En tanto, remarcó la relación que su hijo tuvo con Aldrey, a quien destacó como un pilar fundamental durante el tratamiento que atravesó para vencer su enfermedad. Esto surgió luego de la pregunta que en Rumis le hicieron en favor de qué persona salvaría ella si un bote se hunde: Laura Fernández o Sofía.

“Yo dije que la dejaba en el mar, porque estaba segura de que iba a llegar a tierra. Ella puede lograr cualquier cosa que se proponga. No es que Laura no pueda, pero hablando de ella, la dejaba en el mar porque sabía que se iba a salvar como ayudó a salvar a mi hijo”, expresó, y agregó: “A ver, al rededor de él había médicos y estaba Dios que quiso que se salvara, sin embargo, ella era la que manejaba el barco. Era la capitana”.

Cabe recordar que Federico Bal y Sofía Aldrey se conocían desde la infancia y en 2019 iniciaron una relación que se extendió hasta principios del 2021. En ese período, ella lo acompañó en cada una de las fases de su tratamiento frente al cáncer de intestino. Una vez que ese camino escabroso finalizó, los dos rompieron su noviazgo y un año más tarde, la joven insinuó que habrían existido hechos de infidelidad por los que decidió alejarse del actor.

