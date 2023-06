Rodrigo De Paul reveló el apodo que usa con Tini Stoessel en la intimidad

escuchar

En una historia que compartió en su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul dejó ver el cariñoso apodo que le puso a Tini Stoessel. Su aparición en la plataforma fue para compartir una imagen de la artista, quien lució un look muy canchero. Sobre el contenido, le dedicó un mensaje en el que incluyó el sobrenombre que usa para ella en la intimidad.

Desde hace tiempo, De Paul y Tini son una de las parejas más populares de la Argentina. Gracias a sus trabajos y logros, ambos gozan de una popularidad muy grande. Más allá de esto, lo cierto es que esa fama se potenció a partir de la formación del vínculo, especialmente por la manera en la que comenzaron a salir.

Todo comenzó como una versión que circuló mientras el campeón del mundo aún estaba en pareja con Camila Homs. Con el paso del tiempo, el rumor se acrecentó hasta que finalmente ambos blanquearon la relación y confirmaron que están juntos. Desde entonces, casi no se conocieron crisis entre ellos públicamente y ambos aprovechan cada oportunidad que tienen para mostrarse juntos y contentos.

Dado el alto perfil y el nivel de exposición de la pareja, los seguidores de ambos en redes sociales tienen frecuentemente la posibilidad de observar momentos que pasan y cuestiones de la intimidad. En esta oportunidad, el futbolista de la selección argentina aprovechó esta oportunidad para subir una foto de su novia e incluir un tierno apodo que le puso.

La historia que compartió Rodrigo De Paul en la que reveló su tierno apodo para Tini Stoessel Instagram @rodridepaul

La imagen compartida en la story de De Paul la deja ver a Tini, quien lució un look de invierno con un gorro crochet, como los que suele usar en diversas ocasiones. Más allá de la foto, el volante del Atlético Madrid también incluyó un breve mensaje que fue una relevación para muchos fanáticos. “Hola, Titi”, escribió junto con un emoji de corazón. De esa manera, dio a conocer públicamente el apodo que le puso a la intérprete de “La Triple T”.

Esa situación ocurrió poco después de que el futbolista tomó mucha notoriedad por su particular cambio de look. Mientras la selección argentina se encuentra en China, en la previa a los partidos que disputará ante Australia e Indonesia, De Paul no pasó desapercibido.

Rodrigo De Paul se entrena de cara a los amistosos en China y aprovechó para mostrar el nuevo look

Aunque mantuvo su corte habitual, el exjugador de Racing se presentó con el pelo completamente teñido de celeste. A partir de esta situación, no faltaron los comentarios y bromas en las redes sociales. En Twitter, cientos de usuarios lo compararon con “El Potro” Rodrigo, quien frecuentemente cambiaba el color de su cabello y en más de una oportunidad lució el celeste por su cariño a Belgrano de Córdoba.

En lo relativo a la pareja, recientemente De Paul hizo una revelación sobre un regalo de Tini. En una entrevista con la TV Pública, el futbolista comentó varios momentos claves de la selección argentina en la Copa del Mundo y mostró el objeto. Durante el diálogo, lució en su cuello un dije de la Copa del Mundo que le obsequió su novia luego de la consagración en Qatar.

LA NACION