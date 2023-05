Benjamín Vicuña sorprendió con una producción de fotos con sus hijos: “La banda”

escuchar

Luego de la presentación de su libro “Blanca, la niña que quería volar”, el actor Benjamín Vicuña se tomó un tiempo para una producción de fotos junto a sus hijos, producto de sus relaciones con Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia Suárez, más reconocida como La China.

Citado por la revista Velvet de Chile, Vicuña posó para las cámaras junto a Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, en una producción cargada de emotividad tras juntar a todos sus hijos. “La banda que me vuelve loco. El soundtrack de mi vida. Mi segunda piel, eso y mucho más en una foto”, reflejó el empresario, quien estuvo rodeado de sus afectos y les dedicó unas sentidas palabras en un posteo que salió en su cuenta de Instagram.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos en una producción para una revista chilena

Tras esa publicación que llegó a los 224 mil likes, Benjamín recibió varios comentarios acerca de la postal que viralizó en sus redes y varios famosos lo felicitaron por la producción, entre ellos Sabrina Garciarena, Marley, Georgina Barbarossa, Nancy Duplá, Paula Chávez, entre otros.

Todos juntos: Benjamín Vicuña y sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y La China Suárez instagram @machadito_arte

Cabe destacar que Vicuña, en su romance con Pampita, sufrió la pérdida de su hija Blanca, quien murió el 8 de septiembre del año 2012 a raíz de una neumonía hemorrágica. Tras ese momento, la pareja entró en una depresión profunda por la pérdida irreparable de uno de sus seres queridos.

Un periodista chileno reveló un romance oculto de Benjamín Vicuña con una famosa

En los últimos días, Benjamín Vicuña fue vinculado con una reconocida figura de Chile. En diálogo con Intrusos, el periodista Mario Solís deslizó una historia de amor entre el actor junto a Cecilia Bolocco en los años 2000. Sin caer en la cuenta de la magnitud que generó este breve romance, la conductora Florencia de la V le pidió más detalles al respecto.

“Curiosamente en su historia todas sus relaciones son públicas. Las que no trascendieron fueron porque ella se encargó de que no se sepa como la que tuvo con Benjamín Vicuña”, deslizó este comunicador acerca de la vida privada de Bolocco y el amorío que tuvo con Vicuña.

Mario Solis, periodista de Chile, manifestó que Benjamín Vicuña tuvo una relación con Cecilia Bolocco

A raíz de esa aseveración, Solís continuó: “Fue en los años 2000 y es una información que manejan gran parte de los medios chilenos. Esto se dio en una gira de Teletón (el equivalente a Un sol para los chicos en la Argentina) donde hubo un romance que duró varias noches. Este tipo de relaciones que no se vinculan con figuras de poder o que no tienen peso al no ser con un político o un empresario no trascienden en los medios chilenos, no le dan mayor importancia”.

Por último, para culminar el tema, el periodista focalizó sobre la imagen de Bolocco en su país de origen: “Ella es amada y odiada por los chilenos. Lo que sucedió es que a ellos no le perdonan cuando fue Miss Universo y dejó a su novio por ser de clase media. Hay que partir de la base de que todas las relaciones que tuvo son con figuras importantes en desmedro, incluso, de los sectores más desprotegidos de la sociedad chilena”.

LA NACION