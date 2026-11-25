Hace un par de semanas, Santiago Maratea anticipó que iba a cerrar su cuenta de Instagram. “Es lo que tengo que hacer”, insistió en PH Podemos Hablar (Telefe). Aunque algunos dudaron de que pudiera llevarlo a cabo, finalmente esta semana lo hizo. El influencer eliminó todas sus publicaciones, historias destacadas y foto de perfil, cambió su biografía y dejó un único video para despedirse de sus 3,4 millones de seguidores y explicó los motivos detrás de esta determinante decisión.

“Bueno, gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es mi último video”, fue lo primero que dijo en el reel de casi siete minutos que publicó durante la noche del lunes 24 de noviembre.

Santi Maratea se despidió de Instagram (Foto: Instagram @santimaratea)

Aseguró que no se trataba ni de una estrategia de marketing ni porque se cansó de las redes sociales. “Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida, pero hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho. Hace más de 10 años que abrí esta cuenta y cuando arranqué ni siquiera existía la palabra ‘influencer’”, reflexionó.

En este sentido, dijo que fue un afortunado de la carrera que pudo construir en las redes sociales y de las posibilidades que le otorgaron: “Yo crecí acá. Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos y malos”. Descubrió su capacidad para comunicar, llamar la atención y convencer a la gente y en un momento entendió que ya no quería vender productos.

"No quiero ser más influencer", reconoció Maratea

“También creo que el mundo de los influencers cambió muchísimo. Cuando nosotros empezamos, había algo novedoso en ver en una pantalla a alguien normal. (...) Hoy hay miles de influencers, microinfluencers, marcas que aprendieron a ser sus propios influencers. Está buenísimo para mucha gente, solo que yo siento que en mi caso esa etapa se terminó (...) Obviamente me da miedo porque no es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá. Hay 3,4 millones de seguidores”. En este sentido, le agradeció a su público por el acompañamiento, el apoyo y el cariño que le dieron durante años: “La cierro profundamente agradecido. Esto salió bien. Me dio muchísimo más de lo que alguna vez imaginé que me podía dar”.

“No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino porque siento que ya cumplió con su propósito. Y creo que seguir haciendo algo solamente porque te sale bien o porque te da plata o seguridad es una forma muy sofisticada de no animarte a hacer lo que verdaderamente tenés que hacer. Y yo sé perfectamente lo que quiero hacer. Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación, que se encarga principalmente de salud infantil”, anunció.

Maratea explicó que va a dedicarse de lleno a Lápiz Fundación, que se encarga principalmente de salud infantil (Foto: Instagram @santimaratea)

La cuenta de Instagram de Lápiz Fundación ya está activa, pero es privada. Maratea sostuvo que su deseo es que “sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino” en sumarse y que lo hagan por elección propia; por eso decidió empezar de nuevo -“aunque no realmente desde cero”- y no cambiar el nombre de su cuenta personal. “Me da miedo porque no sé si va a funcionar y si la fundación se va a convertir en lo que yo quiero, pero estoy seguro de que no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione”.

A sabiendas de que algunos seguidores lo acompañarán en esta nueva etapa y otros no, se despidió con un dejo de nostalgia de ellos y de esta etapa. “Me llevo estos 10 años conmigo, todo lo que viví y todo lo que aprendí y todo lo que construimos, y me voy feliz porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron. Así que les vuelvo a agradecer y así me despido”, sentenció.