Santiago Maratea decidió cerrar su cuenta de Instagram

Durante la emisión de PH, Podemos Hablar, el influencer Santiago Maratea estuvo en el foco por el tenso cruce con la China Ansa tras una pregunta sobre sus colectas. Sin embargo, durante el “Ritual del Fuego”, cuando todos los invitados hablan frente a una llama simbólica y exponen qué quieren dejar atrás en su vida, Maratea sorprendió con su respuesta y volvió a llamar la atención.

“Yo voy a cerrar mi cuenta de Instagram que es mi mayor capital”, respondió de forma tajante. “[La cuenta] representa para mí muchísimo trabajo, muchísimos años, y la voy a cerrar, así que bueno...”. Rápidamente el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó por qué y si es que acababa de tomar esa decisión, pero Maratea le detalló que no y dijo: “Es lo que tengo que hacer”.

Santi Maratea decidió cerrar su Instagram aunque aún lo tiene abierto y está viendo cuál es la mejor manera Hernan Zenteno - La Nacion

A la vez explicó: “Lo decidí hace meses y vengo trabajando en cómo hacerlo porque es mi mayor capital, hay algo emocional ahí que está en juego y también los equipos con los que trabajo, que vivimos todos de la cuenta de Instagram”.

Por último, repitió: “Es lo que tengo que hacer, simplemente tengo la certeza y tengo también el miedo que me genera, y ese miedo para mí es un gran guía”. Y después reveló: “Un día estaba yendo a Pilar en auto y me bajó la información”.

El perfil de Instagram de Santi Maratea

Pese a que anunció esta decisión en el programa de Telefe, Maratea aún tiene su Instagram abierto, donde cuenta con 3,4 millones de seguidores y donde justamente su última foto en las historias es una con la China Ansa para mostrar que quedó todo bien tras el tenso cruce al aire.

Maratea y la China Ansa tras la pelea en PH

Habrá que ver cuándo efectivamente lleva a cabo esta decisión y cómo decide seguir con su carrera Maratea, quien desde hace un tiempo mostró cambios en el manejo de sus redes sociales y cómo las quiere utilizar.