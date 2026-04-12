Rumores de separación: una boda, un hijo y un ex que siempre ronda, así es la historia de amor entre Nicole Neumann y Manu Urcera

No es la primera vez que hay rumores de separación entre Nicole Neumann y Manuel Urcera. Ahora, en el medio del eterno conflicto de la modelo con su ex, Fabián Cubero, y padre de sus tres hijas, vuelve a hablarse del tema. Sin embargo, ellos lo desmienten y postean fotos juntos y felices. El tiempo dirá si esos rumores son ciertos en esta historia de amor que nació en 2021, venció algunos prejuicios y coronó su felicidad con una boda y el nacimiento del pequeño Cruz.

La propia Neumann contó en la mesa de Mirtha Legrand cómo conoció al piloto de TC: “Hacía tiempo que quería contactarse conmigo, me buscaba por las redes y pedía mi contacto a conocidos en común, entre ellos los chicos que trabajan con (el diseñador) Pablo Ramírez. Él se estaba haciendo un traje y sabía que yo, de vez en cuando, me visto con Ramírez”. Al final, quien le pasó el contacto fue la manicura de Nicole. “Ella fue la Celestina y conocía a Manu porque su esposo, Emanuel Moriatis, también corre carreras”, siguió. Previa consulta, la mujer pasó el contacto de Nicole y Urcera no se hizo esperar y la invitó a salir.

Nicole Neumann dudo de la relación por la diferencia de edad Foto: Marcelo Rodríguez

El primer encuentro fue en 2021 en una bodega de la familia del corredor, en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Y el flechazo fue mutuo. Sin embargo, Nicole tuvo algunas dudas. No le cerraba la diferencia de edad: ella tenía entonces 40 años y él, once menos. “A mí me gustó, pero pensé que era un poco chico y no tenía ganas de perder el tiempo. Ya tenía tres hijas, y siempre me gustaron los hombres más grandes, con experiencia, que me enseñen, me cuiden, me protejan. Nunca había estado con alguien más chico”, le confesó a Mirtha. Pero cambió de opinión a medida que lo fue conociendo: “Charlamos mucho y me di cuenta de que es una persona muy madura, y enseguida se involucró con mis hijas. Sabía que yo venía con una familia detrás. Y eso es algo que también me enamoró porque no se asustó”. Y agregó, entre risas: “Soy una señora desde que tengo 30, con mis hijas y mi carrera. Ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia, y alma y cuerpo de niña”.

Cubero y Nicole, enfrentados

Los encuentros se fueron sumando, primero a escondidas para cuidar esa relación de los paparazzi. Hasta que un día lo presentó en un evento y todos empezaron a opinar. Ellos hicieron oídos sordos y redoblaron la apuesta mostrando fotos de viajes románticos en sus redes sociales. Se los veían felices en la playa o en la nieve, siempre abrazados. Pronto Urcera conoció a Indiana, Allegra y Sienna y hubo muy buena onda; las chicas aceptaron inmediatamente al nuevo novio de su madre. El vínculo se fue fortaleciendo y él fue un pilar importante durante la batalla legal de la modelo con Cubero, que duró siete años y aún tiene chispazos, cada tanto.

Boda y embarazo

Contra todos los pronósticos, inclusive las dudas de la novia, Nicole y Urcera se casaron por civil el 8 de noviembre de 2023. Fue en la provincia de Neuquén, donde reside la familia Urcera, en la exclusiva bodega Malma, en San Patricio del Chañar. Románticos, eligieron el lugar del primer encuentro. La fiesta fue un mes después, el 8 de diciembre, para 500 invitados y esta vez fue en la Estancia Monte Chico, en Exaltación de la Cruz. En el evento también estuvo Bernd Unterüberbacher, el padre de la modelo, quien viajó desde Austria para acompañar a su hija. Fue ese mismo día que la flamante pareja anunció que estaban embarazados. Cruz nació el 18 de junio de 2024, y el parto fue por cesárea programada. La familia se ensambló sin problemas y el bebé fue el centro de atención de todos, especialmente de las tres hijas mayores de Nicole.

Nicole Neumann y Manu Urcera RSF

Esta fue la tercera boda de Nicole. La primera fue con Nacho Herrero en 2005 y luego con Fabián Cubero, en 2008. Para Urcera, en cambio, fue la primera.

La felicidad se empañó varias veces en estos cinco años compartidos. Por una parte, el conflicto sin fin de Nicole con Cubero fue una piedra difícil en el camino del amor. Por un lado, estaban las idas y vueltas de las chicas a la casa del papá, que estaba hacía tiempo en pareja con Mica Viciconte y ya eran padres de Lucas; se decía que las niñas preferían pasar más tiempo con su mamá que con su papá. Incluso Indiana, la mayor, se mudó un tiempo con su papá y cuando cumplió 15 años no invitó a su mamá y tampoco fue a su boda por civil. Sin embargo, luego volvió a la casa materna. Y por otro lado, hubo rumores de infidelidad por parte de Urcera que él mismo se encargó de desmentir. Así, por el momento, este amor sigue viento en popa.