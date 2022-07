La tajante frase que le dijeron a Amber Heard al rechazar su pedido de anular el juicio contra Johnny Depp

Johnny Depp y Amber Heard fueron una de las parejas más escandalosas del Hollywood. Si bien su relación terminó en 2015, eso no significó la culminación de un enfrentamiento con acusaciones cruzadas que lo llevaron a él a denunciarla por difamación. El juicio comenzó en abril de 2022 y culminó dos meses después. El veredicto fue a favor del denunciante y la actriz deberá pagar un monto superior a los 10 millones de dólares. Ante la resolución, ella ahora pidió anular el proceso y la jueza fue determinante con su respuesta.

El equipo de abogados de Amber Heard presentó ante la Justicia el pedido de anulación del juicio, ya que alegan que las pruebas presentadas en el proceso no fueron suficientes para la resolución. Asimismo, pidieron que se “investigue el servicio inadecuado”, debido a la supuesta información errónea de uno de los siete jurados en la que se indica como fecha de nacimiento en 1945, cuando fue en 1970.

Los abogados de Heard pidieron a la jueza a cargo del juicio por difamación de Johnny Depp desestimar el veredicto a favor del actor que le otorgó 10,35 millones de dólares. (Foto AP)

Luego del análisis del pedido, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Penney Azcarate, dio su respuesta y fue contundente: “El jurado fue investigado, se sentó para todo el jurado, deliberó y llegó a un veredicto. La única evidencia ante este Tribunal es que este miembro del jurado y todos los miembros del jurado cumplieron sus juramentos, las instrucciones y órdenes del Tribunal. Este Tribunal está obligado por la decisión competente del jurado”.

También dijo que cinco días previos al inicio del juicio, ambas partes recibieron a lista de información sobre los siete jurados populares que serían los determinantes de la resolución. De esta forma, podrían hacer su propia investigación y anticiparse si había algún dato que no siguiera las reglas estipuladas. “Se garantizó y proporcionó el debido proceso a todas las partes en este litigio. Voir dire se llevó a cabo de manera justa e imparcial, con el Tribunal y ambas partes examinando a los posibles jurados. No hay evidencia de fraude o irregularidades”, aseguró.

Los actores Amber Heard y Johnny Depp durante el juicio (Foto AP/Steve Helber, Pool, archivo)

En esa misma línea también indicaron que Amber se podría haber pronunciado durante las siete semanas que duró el juicio sobre este aspecto, si es que verdaderamente habían detectado alguna ingerencia que podría intervenir en la resolución. “Ella tuvo todas las oportunidades para objetar o para opinar sobre el tema”, indicó la jueza en su extensa respuesta de cinco hojas, con respecto al pedido de la acusada.

La palabra de Johnny Depp tras el juicio

Desde la resolución judicial, Amber Heard no realizó declaraciones ante la prensa. Mientras el juicio fue televisado, la actriz fue duramente criticada por la audiencia, que no creía en sus relatos en los que acusaba a Johnny Depp de ejercer violencia hacia ella. Ambos decidieron no hablar con la prensa durante el proceso, y a un mes de aquella culminación, fue el actor quien se limitó a agradecer el apoyo que recibió.

La primera parte del comunicado de Johnny Depp (Foto: Instagram @johnnydepp)

“Seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente humilde”, expresó en una extensa carta que compartió en su cuenta de Instagram, donde contó indicó vivió un calvario por las acusaciones, las cuales le afectaron en diversos aspectos de su vida. “Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que han permanecido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he conseguido”, concluyó.