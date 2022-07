Filtran la millonaria propuesta que Shakira le habría hecho a Gerard Piqué para irse a vivir a Miami con sus hijos

Luego de 12 años de relación, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a comienzos de junio de este año. Ahora, cuando todo indica que la ruptura no tiene vuelta atrás, se conoció que la cantante tiene intención de irse a vivir a Miami con los dos hijos de la pareja, Milo y Sasha. Pero para ello necesita cerrar un acuerdo con el futbolista, al que le ofreció una millonaria propuesta que habría rechazado.

Nada parece estar bien entre la estrella colombiana y el jugador de Barcelona luego de la disolución de la pareja, que era una de las más célebres y glamorosas del planeta. Mucho menos cuando, con el correr de los días, fueron creciendo los rumores que aseguraban que él habría sido infiel a la cantante. No una, sino varias veces.

Shakira se quiere ir a Miami con sus dos hijos y para ello le hizo una importante oferta a Piqué

Ahora, a esta serie de escandalosas revelaciones sobre el comportamiento del futbolista, que fueron la comidilla de la prensa del corazón española, se suma la discusión por los términos en que se llevará a cabo la separación. Así es como trascendió que la estrella de Barranquilla tiene planeado irse a vivir a Miami junto a sus dos hijos, y que para convencer a Piqué le ha ofrecido una serie de cláusulas que en principio lo beneficiarían.

De acuerdo con la información suministrada por el programa de espectáculos de YouTube Chisme No Like, Shakira le habría ofrecido a su ex, para poder vivir en los Estados Unidos con los pequeños, hacerse cargo de la manutención completa de Milan, de 9 años, y de Sasha, de 7.

Además, la cantante de “Ojos así” le propuso pagarle a su exmarido cinco viajes anuales a Miami en primera clase para que el español pueda visitar a sus hijos. Además, Shakira también agregó en su lista de ofertas la posibilidad de que Milan y Sasha viajen los veranos a pasar unos días de vacaciones con su padre.

Shakira quiere ir a vivir a Miami con los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué: Milan y Sasha

Todas estas prerrogativas que propuso la colombiana al defensor de Barcelona seguramente tendrán un alto costo monetario, pero hay algo más, que sí se relaciona directamente con una suma de dinero. Es que la intérprete de “Waka Waka” también ofreció, como parte del acuerdo para cruzar el Atlántico con sus criaturas, ayudar a que Piqué pague la deuda que tiene con el fisco español, que es de 2.500.000 dólares.

Se acabaron las sonrisas entre Gerard Piqué y Shakira, y ahora es tiempo de llegar a acuerdos postseparación Instagram.

Concretamente, siempre según la información suministrada por Chisme No Like, la diva colombiana estaría dispuesta a hacerse cargo del 20 por ciento del monto adeudado por el jugador. Es decir, unos 500.000 dólares.

Pero, según la crónica de los periodistas del mencionado ciclo, Gerard Piqué habría rechazado la oferta realizada por su ex, y los abogados de él estarían trabajando en lo que sería una contraoferta para alcanzar lo antes posible a los letrados de la cantante.

La confirmación de las tratativas existentes para llegar a un acuerdo tras la separación echa por tierra algunos rumores que surgieron estos días que señalaban que la cantante y el futbolista podrían llegar a reconciliarse, especialmente luego de que él hubiera cortado su relación con una mujer con la que había salido durante los últimos dos meses.