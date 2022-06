La tajante respuesta de Juana Repetto a una seguidora que la tildó de “infumable”

Que a Juana Repetto le gusta compartir con sus más de 1,6 millones seguidores de Instagram los detalles de su vida íntima no es ninguna novedad. La influencer suele mostrar a sus hijos, Toribio y Belisario, y su marido, Sebastián Graviotto. Muchas de sus ocurrencias son celebradas en la red social, pero la joven no es ajena a las críticas de algunos haters, quienes le envían mensajes llenos de odio. Sin dejar que le afecten, muchas veces los responde de forma irónica y no duda en mostrar en sus redes sus divertidas contestaciones.

Esta vez, una seguidora la insultó y Juana no se lo dejó pasar. Todo comenzó cuando la actriz publicó una story de los pies descalzos de su hijo.

Juana Repetto no se quedó callada ante las críticas de una seguidora Instagram

El posteo no agradó a la usuaria, quien respondió la historia criticándola: “Densa, infumable. Vivís haciendo apología a la estupidez humana. Y si la gente no lo nota, lo aclara en otro estado”.

Fiel a su estilo, Repetto contestó contesto el mensaje en tono burlón. “Qué amoroso tu comentario. Te abrazo”, escribió junto al emoji de un corazón. Luego, hizo público el intercambio a través de sus stories, donde volvió a ser irónica y, junto a la captura de los DM, expresó: “La amorosidad de la gente”.

La opinión de Juana Repetto sobre la maternidad

Uno de las temáticas que más aborda Juana Repetto en sus redes sociales, además de tutoriales, es la maternidad. Hace unas semanas, la actriz decidió hablar sobre la lactancia materna a demanda y dejó asentada una tajante opinión.

A través de sus stories de Instagram, hizo un especial pedido. “Llamado a la solidaridad: médicos, médicas, puericulturas, pediatras, neurólogos, especialistas en sueño necesito su ayuda”, solicitó sobre una foto. Luego, añadió: “Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 1) instagram @juanarepettook

Indignada con la situación, continuó: “Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un `pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”.

Su enojo fue secundado por sus seguidoras, quienes le hicieron llegar su apoyo a través de mensajes, los que ella compartió para dejar en evidencia que no es la única que atraviesa esa experiencia.

Tras hacer pública su indignación, publicó una fuerte reflexión: “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 2) instagram @juanarepettook

Luego, agregó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más”.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 3) instagram @juanarepettook

Para completar su punto, concluyó: “No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”.