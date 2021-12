Juana Repetto reveló la charla que tuvo con su hijo sobre Papá Noel y generó un debate en las redes

Juana Repetto tiene una fluida actividad en las redes sociales, donde suele interactuar con sus seguidores y contar aspectos de su vida cotidiana. Entre los diversos temas abordados, la crianza de sus hijos ocupa un lugar importante. De hecho, en una de sus última publicaciones se refirió a cómo encara la creencia de su primogénito, Toribio, frente a la figura de Papá Noel.

“Hablemos de Papá Noel y los niños”, propuso la actriz desde sus historias de Instagram. Y escribió debajo: “Acá en casa Toro sabe que es un personaje, elijo no mentirles. Es poco necesario inventarles una historia, la imaginación de los niños lo hace sola; imaginan cosas más copadas y flasheras que las que les contemos nosotros”.

La mamá de Toribio y Belisario propuso hablar de Papá Noel y la creencia de sus niños.

En ese sentido, agregó: “Nunca hablamos del tema, pero tampoco le pedimos que le pida un regalo a Papá Noel, sino a la Navidad. Recuerdo haberle dicho que es un personaje y una fantasía como las películas. Ni le miento ni se lo inculco, mucho menos le corto el flash”.

Sin dejar el tema ahí, la actriz continuó con su explicación: “No hay mentiras ni contradicciones, no hay desilusión ni angustia. Con los demás nenes no hay problema porque él elige creer. No hay tanto rollo, no es un tema. Solo tengo la certeza de que no quiero mentirle pero tampoco le aclaro que no existe. Los regalos son sorpresa, los recibe ilusionado. Y cuando los recibe se hace la peli”.

El posteo de Juana Repetto sobre Navidad (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

Cuando parecía que el tema estaba cerrado ,Repetto compartió en su cuenta en la red social una foto de sus hijos Toribio y Belisario con el árbol de Navidad de fondo, y aseguró: “No soy el Grinch, amo la ‘excusa’ para compartir en familia, agasajarnos, disfrutarnos, comer cositas navideñas, decorar la casa y vivir un día mega especial y que mis niños se coman el flash que elijan. Siempre bancándoles sus ilusiones. Todas. Las que ellos mismos se crean con sus cabecitas espectaculares, que seguro son mejores que las que les pueda inculcar yo”.

La última publicación recibió más de 30.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores. Entre ellos se entremezclaron aquellos que coincidían con su postura, los que no lo hacían pero la respetaban y los que directamente la criticaron.

Juana Repetto junto a su marido, Sebastián Graviotto y sus hijos, Toribio y Belisario (Foto: Instagram/@juanarepettook)

“Todo bien con las creencias, hay que respetar a todos. A mi por ejemplo me parece una tontería el Halloween”, escribió una usuaria respondiendo al posteo. Otra, por su parte, acotó: “Dejen de querer ser cool cuestionando o poniendo en tela de juicio todo lo que hacen el resto de las madres e incluso sus madres también hicieron”. Por último, una tercera, sentenció: “Juana siempre queriendo ser la mejor madre y las que les contamos la historia de Papá Noel somos unas mentirosas”.