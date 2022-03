Juana Repetto mostró la ropa de su hijo el primer día de clases y recibió una lluvia de críticas

A lo largo de los últimos años, Juana Repetto se convirtió en una figura relevante dentro de las redes sociales y es allí en donde comparte los sucesos más importantes de su vida. A pesar de que en su perfil toca una gran variedad de temas, la mayoría de su contenido gira en torno a la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario. Típico de este tipo de plataformas, no hay cosa que haga que no reciba una serie de críticas y, en esta ocasión, muchos de sus seguidores apuntaron contra las zapatillas que la actriz le puso al mayor de la casa en su primer día de colegio.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto es muy transparente sobre cómo elige criar a sus hijos y su perfil de Instagram es una prueba fehaciente de eso. El miércoles, Toribio -quien ya cumplió cinco años- empezó el primer día del último año del jardín y su mamá decidió inmortalizar el momento con un tierno posteo. Junto a una serie de fotos que muestran el proceso, compartió un extenso para narrar la experiencia.

“Con estas caras de dormidos arrancamos preescolar”, comenzó, en referencia a la primer foto en donde se la puede ver a ella con Belisario, su hijo menor, a upa y Toro parado muy contento al lado suyo. Y continuó: “Último primer día de jardín, su próximo primer día de clases será en primaria y yo estoy bastante emocionada (para variar). Le pregunté si prefería que fuéramos los dos solos o que nos acompañe Beli y pidió ir con el hermano, así que allí fuimos, arrancando nueva rutina, en la cual por primera vez amanecen con despertador, nos sacamos el pijama tempranito, desayuno y al cole”.

“Todo fluyó súper, el gordo estaba ansioso y con ganas de ver a sus amigos, de ir a ‘la sala de arriba’, la de ‘los más grandes del jardín’. Fue re lindo verlo reencontrarse con sus amigos, verlo subir esas escaleras que tanto ansiaba subir para ir a la sala de arriba”, narró. A su vez, manifestó: “Amo mucho esta familia, a mis hijos, verlos crecer, saludablemente, con todas sus dificultades y miles de cosas hermosas, pero que nostalgia”. Con muchos emojis de corazones, finalizó el texto: “Te amo hijito, bebé grande. Te deseo un súper año de aprendizaje y sobre todo mucha mucha mucha diversión y alegría”.

La publicación recibió más de 57 mil ‘Me gusta’ y un sinfín de comentarios de felicitaciones, alegría compartida y muchas seguidoras que narraban sus propias experiencias con sus hijos. Sin embargo, algunos usuarios pasaron por alto la felicidad de Juana y apuntaron directamente contra un detalle que consideraron inaceptable: las zapatillas de Toribio estaban sucias.

Uno de ellos incluso acusó a la actriz de tener ser una “mantenida” de sus padres y tener un vehículo gracias a ellos, pero que no podía comprar buenas zapatillas.

Repetto, acostumbrada a las críticas, respondió: “Mi auto me lo pagué yo y ¿qué s***te tendrá que ver con las zapatillas? Me da igual, cumplen su función sucias de igual manera”.

No obstante, decidió redoblar la apuesta y grabó una serie de videos para sus historias en donde se refirió a la polémica. Aseguró que no se acordó de lavarlas y que le preguntó a Toribio su opinión pero que él le indicó que no le importaba.

Al mismo tiempo, mostró las medias que decidió ponerle (las cuales estaban sucias y con un agujero en la punta) y narró la conversación que tuvo con él al respecto: “Toro, mirá cómo están las medias. ¿Querés ponerte, por hoy, unas de otro color? No, mami, no importa. No se ven, no me voy a sacar las zapatillas”. Finalmente, el jueves por la mañana mostró que limpió las zapatillas antes del segundo día de clases y que, de todas formas, a Toribio no le afectó para nada.