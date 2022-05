ATAV 2: sus protagonistas revelaron detalles de los nuevos personajes y la década en la que se ambientará

Falta solo una semana para el inicio de las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) 2 , y en Socios del espectáculo pudieron hablar con los protagonistas del ciclo, quienes brindaron nuevos detalles de lo que será esta segunda y esperada nueva temporada de la exitosa novela de Pol-ka.

Tras la primera reunión entre los actores y los creativos, los protagonistas brindaron un móvil al programa de eltrece y contaron todo acerca de sus personajes.

“Va a pasar de todo porque es una historia que cuenta muchas cosas, es una época muy linda para contar: el retorno a la democracia , todo lo que paso antes, el teatro de revista...”, contó Federico D’Elía, confirmando así que la nueva temporada estará ambientada en la década del ‘80, recreando los hechos más importantes que sucedieron por aquellos años.

Gloria Carrá, por su parte, expresó: “Es nuestra primera reunión así que estamos todos muy contentos, con muchas ganas. Con algunos como Fede [D’Elía] y Juan [Gil Navarro[ ya trabajamos, pero también estamos conociéndonos con el resto”, confesó mientras el exSimulador bromeaba: “Adrián (Suar) nos mete presión con el tema de que la anterior fue un éxito absoluto. Espera que no lo hundamos. Yo no tengo esa presión porque estoy convencido de que ésta va a ser mucho mejor todavía”.

Mientras Justina Bustos enumeraba los nuevos decorados que van a enmarcar esta nueva historia, Juan Gil Navarro habló sobre cuál será su rol, interpretando al sobrino de Samuel Trauman (Fernán Miras): “Va a ser más malo que su antecesor” , lanzó, entre risas. Acostumbrado a interpretar villanos, el actor advirtió: “Ninguno como el villano que van a ver acá, todo lo demás fue un precalentamiento. Vengo con la enseñanza de que el mal siempre gana”, anticipó generando misterio en la audiencia.

Si bien este empresario del cine y el teatro va a tener un vínculo con Justina Bustos (quién trabajará en el teatro de revista), está casado con Malena Solda, una mujer fuerte que “tiene su carácter, sus ambiciones y necesidades”, según la actriz. “ Yo hago de una vedette por eso este pelo. Voy a hacer un homenaje a todas las vedettes de los ‘80 aunque este corte es muy Susana Romero”, expresó Andrea Rincón, mientras sus compañeros señalaban algunas similitudes.

Adrián Suar y una elocuente frase sobre el regreso de ATAV: "Seguir haciendo ficción es un viaje heroico hoy en día" PATRICIO PIDAL/AFV

Otro de los que regresa a la televisión es Federico Amador, quién será el encargado de abordar la temática del SIDA; enfermedad que se descubrió en los ‘80. “Es una historia muy potente que tiene un montón de condimentos muy fuertes, así que feliz de formar parte de este equipazo. Mi personaje trabaja en un hospital y empiezan a caer pacientes con síntomas raros, es una de las patas fuertes de la historia”, reveló.

Minutos después, Adrián Suar entró en escena y, tras presentar a los nuevos actores españoles que se suman a esta nueva entrega, habló de los sentimientos que le genera arrancar una ficción: “Siempre genera nervios como el primer día , porque es la expectativa que ponen los actores al interpretar un nuevo personaje, los que están detrás de cámara y el hecho de poner en marcha la maquinaria de la ficción”, confesó entusiasmado.

Respecto a por qué decidió dar un salto en la historia y desembarcar en los ‘80 bromeó: “Porque es mi época”. Y tras aclarar que dentro de este elenco maravilloso hay muchos actores de esa generación, el productor explicó que es lo que prioriza a la hora de elegir a su cast: “ Cuando elegís un elenco tratás de buscar lo mejor para ese personaje. A veces he acertado y a veces me he equivocado” , lanzó, entre risas, mientras los actores se preguntaban si eran los correctos para narrar esta ficción.

Albert Baró, Gonzalo Heredia y la China Suárez fueron los principales protagonistas de la primera temporada de ATAV

Así como estará el sello romántico a través de historias de amor cruzadas, también se tocarán temas importantes de la época como el HIV, la violencia de género, y el teatro de revista. “Vamos a tratar de contar cómo era la época. Los autores están escribiendo cosas muy buenas, así que estoy muy entusiasmado”, advirtió Suar a la vez que anticipó que habrá varios invitados especiales como Julieta Díaz, Rafael Ferro, Darío Barassi y Martín Bossi, entre otros nombres.

“Tratamos de seguir haciendo ficción, que es un viaje heroico hoy en día. A veces la gente no toma consciencia del esfuerzo grande que es meter un capítulo por día pero estoy muy feliz. Me sigue gustando jugar a hacer este tipo de programas”, concluyó el productor sobre esta ficción que comienza a grabarse el próximo lunes 16 de mayo.