Sofi Morandi le contó a Moria Casán detalles de su reciente separación: “Fue mi primera novia”

Tras el éxito de su papel en Netflix con Las hermanas fantásticas, la película que protagoniza junto a Leticia Siciliani, Sofi Morandi fue invitada junto a Benjamín Rojas para hablar de teatro porteño en Nave Nodriza, el ciclo streaming que conduce Moria Casán por Picnic Extraterrestre y sorprendió a todos al revelar un dato desconocido de su vida sentimental.

Sofía Morandi en Las hermanas fantásticas Netflix ©2024 Agustina Ballester / Netflix

Pese a que se la relacionó con Julián Serrano, con quien se consagró como campeona del Bailando 2018 (eltrece), la joven de 27 años nunca se refirió a su vida privada. Debido a esto, es que nunca se le conoció ningún romance, hasta en las últimas horas, cuando reveló que su primer amor fue una mujer y habló sobre su sexualidad.

Sofi Morandi y Benjamín Rojas juntos con Moria Casán (Foto: Instagram/@moria_laone)

Cuando la actriz comenzó a contar sobre sus comienzos en Instagram, donde publicaba videos en los que demostraba su talento para la actuación, la diva quiso indagar sobre el vínculo que mantenía con Serrano y cuáles eran sus preferencias a la hora de enamorarse. “¿Con quiénes tenés más approaches? ¿Chicos, chicas?”, preguntó.

Sofi Morandi visitó Nave Nodriza y habló de su sexualidad (Foto: captura TV)

Al escucharla, Morandi se sinceró: “Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Estoy duelando”. Acto seguido, se refirió a que prefiere mantener ciertos aspectos en la intimidad, pero que allí se sentía bien para hacerlo. “Me siento supercómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”, agregó.

En ese sentido, Moria quiso saber más. “O sea, ¿fue tu primera pareja chica o tu primera pareja de la vida?”, preguntó, y ella respondió: “Mi primera pareja, pero encima mujer”. “Ah, mirá vos, hiciste inauguración”, lanzó la conductora.

Pero la exconsursante del ciclo de Marcelo Tinelli no se quedó atrás y brindó más detalles. “Re, porque yo me consideraba bisexual desde... Charlado con mi familia, desde adolescente, pero nunca me había pasado como de enamorarme de una mujer, ¿viste? Y fue re loco, me abría la experiencia”, expresó y La One la felicitó.

Asimismo, prefirió reserva la identidad de la mujer en cuestión. “No me gusta hablar mucho, como que la cuido a ella también, pero era bailarina en un musical en el que trabajamos juntas, y es bailarina y cantante, muy talentosa”.

Intrigada, Casán quiso saber quién de las dos fue la que se animó a dar el primer paso. “Y fue progresivo. Fue como ‘Ah, esto ya va para algo más serio’. Empezaba todo muy como coqueteo, histeriqueo, como arrancás con un chabón, como medio haciéndote la linda, como un juego, pero después ya te empezás a ver cada vez más seguido”, dijo sobre el romance que duró dos años.

Cabe recordar que Morandi se convirtió en noticia hace algunos meses luego de que se especulara con que había abandonado el ciclo de streaming Soñé que volaba (Olga) por una mala relación con Migue Granados, su conductor. Sin embargo, la decisión fue porque tuvo que convertirse en una de las protagonistas de la obra de teatro Escape Room, con Benjamín Rojas, Brenda Gandini y Gonzalo Suárez.

Sofi Morandi, Migue Granados y Julián Lucero, el equipo de Soñé que volaba, por el canal de streaming Olga Ig / @olgaenvivo

A fines de septiembre, se refirió a aquel hecho en una entrevista para LA NACION. “Cuando cumplieron un año me invitaron para un programa especial y después me dijeron de volver solo los viernes, un día a la semana y lo pensé. No dije que sí enseguida porque pensaba que si decía que sí no me podía bajar. Estaba mejor, así que dije que sí, voy los viernes y entendiendo mis tiempos”, expresó.

Y completó: “Olga me divierte, acepté porque me gusta Migue y lo que hace, pero ni idea que el mundo streaming iba a crecer así”.

