Andrea Rincón habló de su experiencia con la ayahuasca y cómo reaccionó en ese momento

La actriz Andrea Rincón fue una de las invitadas a una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, el ciclo del prime time de los sábados de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff. Como suele suceder en el denominado “Punto de encuentro”, los famosos pasan al frente cuando se sienten interpelados por una pregunta del conductor que los motiva a compartir relatos muy íntimos.

En el caso de Rincón, tras escuchar la consigna “[que pasen al frente] quienes pasaron la noche en un lugar raro o insólito”, efectivamente decidió dar ese paso y contó cómo vivió su experiencia con la ayahuasca y reveló: “Vi lo más doloroso de mi vida”. La invitada contextualizó ese momento, que data de cuando todavía no era famosa y estaba a punto de entrar al reality Gran Hermano, programa que cambió su vida para siempre y la convirtió en una figura sumamente popular.

“Tuve noches de ayahuasca, fue antes de entrar a la casa de Gran Hermano y de verdad que vi lo más doloroso de mi vida, lloré de principio a fin. Se trata de una experiencia con plantas naturales, yo era muy chiquita en ese momento, todos mis amigos eran más grandes y yo les decía que quería hacerlo y ellos me decían que no, que me deje de hinchar”, apuntó a la actriz y prosiguió con su relato. “Tenía 21 años, pero todos me decían que pensara en qué era lo que quería tratar y yo venía justo de una separación de una pareja que me golpeó mucho durante mucho tiempo, y dije: ‘Bueno, voy a arrancarme a este tipo’”, recordó la actriz, respectó a qué la impulsó a vivir esa experiencia.

De acuerdo a sus palabras, lo que sucedió no fue cómo lo había imaginado en un principio. “Lo que menos pensé es que... no sé, como que lloraba, lloraba y lloraba y el hombre me preguntaba: ‘Chiquita, ¿quién te hizo tanto daño?’ y yo quería decirle que me deje, pero a la vez no podía hablar”, amplió Rincón.

“En ese momento se empezaron a pelear dos tipos por mí. Se peleaban y yo estaba metida en una bolsa de dormir, una cosa increíble, pero en un momento eso terminó, y cuando terminó, de repente pasó uno por al lado y me dijo que un duende había pasado y me había dado flores”, agregó.

Dos meses más tarde, Rincón era aceptada luego de hacer un casting para Gran Hermano. “Entré el programa y además rendí una materia que tenía, eso me cambió, pero lloré mucho”, concluyó la actriz, quien también habló de una relación a distancia que vivió recientemente.

“La última persona con la que estuve vivía en España. Jamás lo conocí personalmente, fue durante la cuarentena”, dijo la actriz entre risas, mientras su amigo y excompañero de MasterChef Celebrity, Juanse, también invitado al piso, compartió la apreciación que tuvo del hombre al verlo virtualmente por compartir jornadas con Andrea.

“Yo le decía que a ese chico le faltaban las piernas, le pedía que le dijera que se levante y camine a ver si estaba completo, porque estaba siempre acostado, no hacía nada, tanto que en tres meses no lo vi en otra posición más que de costado y ni siquiera dormía, estaba como con fiaca”, contó el músico.

Rincón aseguró que fue positivo que esa relación a distancia no haya prosperado porque se trataba de una persona muy desconfiada y que eso no había sido de su agrado. “Una persona se metió en el medio y le dijo que yo había hecho cosas que no eran ciertas y no me lo creyó, así que dije ‘menos mal’”, contó la actriz, quien nunca llegó a concretar una cita.

“Hace muchos años me equivoqué con una persona que fui infiel y prometí que nunca más iba a hacer eso”, expresó Rincón, quien confesó ser “muy miedosa” en las relaciones, por lo cual no fue casual que haya querido dar un paso con alguien que estaba lejos. “Creo que lo que me atrajo fue que hace mucho que no estaba en pareja, no estaba preparada, pero al menos pude avanzar con alguien, aunque haya sido a distancia”, rescató la actriz.