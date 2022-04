Moria Casán, del cigarrillo de marihuana para Tato a su relación con Susana: “Éramos muy compinches pero hoy no tenemos trato”

Este viernes, Moria Casán estuvo como invitada principal en el piso de Socios del espectáculo, por eltrece, donde la homenajearon con el “EscandaMoria”, una sección hecha a su medida.

Además de repasar su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, de dejar varias frases picantes y de recordar su más famosas peleas, la actriz y conductora habló en profundidad de su relación con Susana Giménez y confesó que, hoy por hoy, no tienen vínculo.

“A mí me descubre la gráfica, era tapa de todas las revistas en los ‘70. Como yo tenía una impronta muy fuerte para las respuestas era muy titulera. Después empezaron las entrevistas en la tele. Yo soy una intelectual en otro packaging, porque siempre se cree que el intelectual tiene que ir con anteojitos...”, comentó quién, además de Brujas, estará haciendo enm teatro una muy sinular versión dfe Julio César, de Shakespeare.

Tras afirmar que en su época de vedette “ningún cómico me dio vuelta para hablarle media hora a mi culo”, Casán recordó cómo fue trabajar junto a los mejores capocómicos del país. “Yo era muy amiga del ‘negro’ [Alberto Olmedo]. Cuando salíamos de filmar las películas, nos íbamos al teatro juntos. Me acuerdo que a veces veníamos por la Panamericana y teníamos que parar de la risa. Hermosa persona ‘el negro’”, comentó “la one”, con cierta nostálgia.

Y si bien aseguró que con Jorge Porcel también se llevó bien, la actriz advirtió que no tenía la misma relación que con Olmedo. “Con Tato Bores también, tengo una anécdota un poco picante”, lanzó generando intriga en el panel.

“Una noche vamos a la fiesta de Nicolás García Uriburu en Barrio Parque y a Tato le dimos a probar un cigarrillo de marihuana , él nunca en su vida, nada. Pero con Carlitos Perciavale nos acercamos y le dijimos: ‘toma Tatito, un poquito’. Da dos pitadas y dice: ‘me siento mal’. Lo llevamos al toilette con Berta, Pepe Parada, Carlitos y le metimos la cabeza en el inodoro. ‘Siento olor a pis’, gritaba pobrecito. Después lo llevamos a su casa, le cagamos la fiesta, mi amor”, relató, entre risas.

La relación con la Su

Alguien con quien Moria compartió también muchos trabajos e historias en esa época fue con Susana Giménez. “ Éramos muy compinches. A ella le gusta mucho el juego. A mí no, pero en camarines jugábamos al Jodete . ‘El gordo’ (en referencia a Porcel) llegaba siempre tarde. Quedábamos a las 11 de la mañana y el llegaba a las 2 de la tarde. Cada vez que se atrasaba contaba una historia de mitómano total. Un día decidimos con la Su llegar más tarde nosotras e igual él llego más tarde; nos cagó”, rememoró, nuevamente, entre risas.

Si bien advirtió que fueron “buenas compañeras”, Moria reconoció que hoy no tienen un vínculo. “Hoy no tengo trato. No se quebró nada porque nunca nos peleamos. Se nos ve compinches pero para el programa de ella. Fuimos muy buenas compañeras en el ‘80, comíamos juntas, festejábamos las fiestas pero hoy ya no. Cada tanto iba a su programa y la pasábamos bien”, señaló.

Moria Casán con La Su, con quien compartió largas temporadas teatrales Gerardo Viercovich

Acto seguido, aclaró que no suele tener amigas mujeres. “No puedo tener amigas mujeres, me parecen muy conchudas. Está esa cosa de competencia, resentimiento, envidia, hay poca lealtad entre las minas. Soy más amiga de los hombres y de los gays ”, aseguró.

“Si no hubiese sido por Castiglione, no hubiera tenido hijos”

En medio de la charla, Moria Casán recordó a su expareja Mario Castiglione y resaltó lo parecida que su hija es a él: “La tengo a Sofía que es él. Es testaruda como él” , afirmó. Y enseguida, lanzó otra sincera declaración: “Si no hubiese sido por él, no hubiera tenido hijos. No tenía el anhelo de la familia, yo quería construirme yo, ser yo. Él me dijo: ‘estoy enamorado, quiero que formemos una familia y tengamos un hijo’ y me convenció. Aunque tampoco fue tan difícil convencerme...”, bromeó con sonrisa pícara.

“Creo que estaría muy orgulloso de Sofía. Ella se ha convertido en una actriz impresionante. Creo que es la primera vez que la hija de una celebridad que puede transcender a su madre ”, reflexionó mientras advertía que su hija fue la que menos se colgó de ella para hacerse un lugar en el medio.

Antes de despedirse, la diva repasó sus mejores frases y expresó: “Soy una filosofa gurú de la nueva década. ¡Qué lengua por favor! Todo eso nace natural, desde la facultad de derecho que decía esas cosas. Hay frases como la de ‘el decorado se calla’ que la están usando mucho los políticos”.

Las peleas y su nuevo gran amor

Luego, vinieron sus peleas mediáticas y una performance donde “la one” subió los “Escandalones” rememorando sus años en la revista porteña y bailó junto a todo el equipo del ciclo. Fue sobre el final que llegó la gran sorpresa: el saludo de su actual pareja, Pato Galmarini, y de su hija Sofía Gala, quienes le expresaron lo orgullosos que estaban de ella.

“Negra, falta poco, muy poco y yo no me siento muy bien porque a partir del sábado empiezo a salir con Julio César. Te mando un beso muy grande, espero que no te pongas nerviosa aunque sé que no lo vas a estar. Vas a ser algo así como Diego y su gol a los ingleses ”, le dijo Galmarini a través de un video.