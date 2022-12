La temporada teatral “remasterizada” en Mar del Plata: cuáles son los estrenos y por qué prometen récords de taquilla

escuchar

Como parecen ser los vientos que soplan por esta época, la temporada teatral veraniega en Mar del Plata se anuncia “remasterizada” . Así fue el nombre que le puso, como lo hace año a año casi a modo de ritual o predicción de lo que serán los próximos meses en la ciudad feliz, Carlos Rottemberg, el empresario y embajador teatral indiscutido que acaba de festejar sus 45 años ininterrumpidos como productor en Mar del Plata. Si a la temporada pasada la denominó “necesaria” porque había ganas, quedaban fuerzas y sobraba necesidad luego de la oscuridad pandémica, para este 2023 se vislumbran otros aires. El turismo nacional parece estar en un buen momento y Mar del Plata se prepara para recibir a sus veraneantes.

Sin embargo, y en consonancia con lo que viene sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, epicentro del teatro que viaja a las costas, las obras que se podrán ver durante el verano son, en su mayoría, reposiciones, reestrenos o, como dice Rottemberg, “remasterizaciones” : “Porque cuida lo original, lo mejora, pero lo conserva. No se debe ni puede tirar por la borda tanto activo histórico de la ciudad. Sí se debe actualizar a la época, sin destruir cimientos. Por eso se remasteriza, pero se valora su esencia, que fue la que la trajo y convirtió en marca nacional. Pero cuidado en borrar con el codo todo lo escrito con la mano”, dice Rottemberg explicando un poco lo que piensa que puede venirse a sabiendas que ya son pocos los productores de esa camada histórica que él integró, que ocupaban las mesas de los restaurantes luego de las dos o tres funciones seguidas por noche, que seguían la madrugada en el hall del Hermitage hasta que el sol asomaba por el mar, y que este año se profundizó con la pérdida de uno de sus colegas, Lino Patalano.

El circo Servian ya comenzó sus funciones en Mar del Plata David Fernández - Agencia AFV

“Se puede remasterizar lo que en esencia es exitoso. Los que hoy se suben lo hacen sobre base firmes creadas por otros históricos. No hay que confundir remasterizar con fundar”, agrega sobre lo que se viene: una temporada llena de turistas pero siempre con el signo de pregunta en materia teatral. “Nunca festejo anticipado. No me excito en los éxitos para no deprimirme en los fracasos: es un concepto que me sirve para utilizar en nuestro ambiente. Y otro concepto que lo uso menos, pero que este verano por algunos motivos creo que lo voy a utilizar más: cuando el éxito se te sube a la cabeza es porque estás al borde del fracaso ”. El productor con esta declaración hace referencia a la sobrevaloración que siente en el ambiente, muy optimista con los números de 2022. “Apenas volvimos a ocupar algunos casilleros del juego de la Oca que habíamos perdido, pero falta. Hay un optimismo exacerbado. Como si estuviésemos pasando el mejor momento del teatro y tampoco es así. Está muy bien porque hay éxitos y se llegaron a las cifras de 2019 pero no quiero ser contradictorio: en 2019 veníamos en baja así que ahora no puedo estar cantándolo. Puedo decir: qué suerte que estamos recuperándonos y esperemos un 2023 mejor ”, sentencia.

Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte en el debut de "El Divorcio". Prensa Martina Valía

A pear de los anuncios, la temporada formalmente ya comenzó: el jueves 8, Servian el Circo y Pardo Producciones presentaron El gran sueño. Con cincuenta artistas en escena, el espectáculo para toda la familia hace funciones de jueves a domingos, durante diciembre, y de lunes a domingos, ya en enero, en la carpa ubicada en Edison y Juan B. Justo, a unas pocas cuadras del puerto marplatense. Se trata de un show teatral circense musical que tiene dirección artística de Ginett Servian, coreografía de Franco Rau y que cuenta con la participación especial de Mariano Caprarola y la presencia estelar del grupo de Malambo Argentino multipremiado en el mundo: Malevo. Este estreno para la ciudad balnearia tiene vestuario estilo posapocalíptico, además de música original y aparatos circenses diseñados por la compañía para esta novedosa aventura teatral de mano de la familia Servian, que llegó al país hace 117 años.

El cuarto de Verónica, de Ira Levin, también se mudará a La Feliz

Los títulos que abren la temporada

La primera obra teatral que levanta el telón será El divorcio y lo hará el martes 27 . Se estrenó con unas pocas funciones en octubre como preestreno de lo que será su debut definitivo en el Teatro Mar del Plata. La obra protagonizada por Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte irá de martes a domingos, con producción de Javier Faroni, escrita y dirigida por Nelson Valente. Se trata de una comedia que se adentra en el mundo de dos parejas, una que acaba de volver a juntarse luego de meses de separación y que detallará a la otra los secretos de la famosa “terapia” que utilizaron para poder reencontrarse.

El viernes 30 Laponia llegará al escenario del teatro Bristol. Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula Ransenberg son los protagonistas de esta obra de los autores catalanes Cristina Clemente y Marc Angelet, también dirigida por Nelson Valente.

Ya comenzando 2023, Agustín “Rada” Aristarán presentará Revuelto en el teatro Lido, un espectáculo de comedia y música donde Soy Rada combina todo lo que viene haciendo: rutinas de magia, magia colectiva, comedia y música en vivo con su banda And the Colibriquis, como contrapunto justo de este revuelto.

El mismo día pero al teatro América llega la producción más novedosa para Carlos Rottemberg: se trata de Dinosaurios… una aventura jurásica, el gran espectáculo que tiene como protagonistas a los imponentes animales prehistóricos mecánicos en formato de comedia musical para toda la familia.

Laponia, con Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula Ranseberg gentileza

El 5 de enero, un exitoso humorista correntino intentará conquistar Mar del Plata. Se trata de Wali Iturriaga, creador de Jenny, la paraguaya , que llega con su nuevo show al gran escenario del Neptuno. Al día siguiente y en el teatro Atlas, luego de su aplaudida temporada en Buenos Aires, llega Perdida mente , la obra de Mariela Asensio y José María Muscari, también como director, protagonizada por Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa .

La última propuesta de los teatros con el sello Rottemberg será la que llega de la mano de Gabriel Rolón presentando Palabra plena . Los lunes y martes en el teatro Bristol desde el 9 de enero se podrá ver al “psicólogo teatral”. Otra de las obras que hará temporada en la Feliz es El cuarto de Verónica. Los lunes y martes en la sala Melany del Centro de Arte Radio City Roxy desde el 2 de enero, Silvia Kutika protagonizará la propuesta más aterradora con esta obra de suspenso y terror de Ira Levin, autor de El bebé de Rosemary.

La obra fue un éxito en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres, pero Levin siempre se negó a que su exitosa obra teatral se llevara al cine porque expresó que la magia de El cuarto de Verónica debía ser presencial en una sala teatral. La acción transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años, es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de ella con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. De esta manera comienza esta intrigante pesadilla teatral con un final inesperado.

El elenco de Afterglow con su director en su versión porteña, Diego Ramos

En la misma sala, los domingos, podrá verse desde el 8 de enero Afterglow, la obra más polémica de los escenarios de Estados Unidos y Europa. Virginia Magnago es la directora de este espectáculo que tendrá a los actores argentinos Adrian Lázare, Fernando Cuellar y Franco Perozzi en los roles protagónicos. Se dio a conocer en 2017 en el off de Broadway de Nueva York. Tres hombres al desnudo en pleno acto sexual es el puntapié inicial para una obra que dejó boquiabierto a críticos, periodistas como al público argentino y del exterior. La Argentina es el primer país de América que presentó esta audaz versión en español. Afterglow narra la historia de Josh y Alex, un matrimonio con una relación estable y abierta que una noche invitan a Darius a compartir su cama. A partir de ahí, ellos desarrollan una historia de a tres en la que el espectador se convierte en un voyeur que entrará desde la platea en sus intimidades.

Por último, el Centro Cultural del Mar ofrecerá dos propuestas: por un lado, Amigas desgraciadas, una comedia de Hugo Daniel Marcos, que estrenará el martes 3 de enero, con funciones de lunes a miércoles, con dirección de Christian Quiroga y protagonizada por Nora Ortiz, Débora Di Fiori, Mónica Torres, Vanesa Carabelli y Adriana Ruccio. En esta obra, cinco amigas confidentes se encuentran para contarse “todo” pero en realidad es mucho más lo que se ocultan. Por otro lado, 5Gays.com hará su sexta temporada a partir del 5 de enero, con funciones de jueves a domingos. Con libro y dirección de Rafael Pence y protagonizada por Christian Quiroga, Guido Di Stefano, Javier Guerrero, Hernán Martín, Pablo Zagar, con Valentín Greco y Matías Lujan, narra la historia de cinco amigos que se han conocido a través de un chat y se reúnen en casa de uno de ellos para celebrar la despedida de soltero del que va a casarse con una mujer. Cada uno de los cinco responde a patrones, edades y mentalidades distintas, y afrontarán la situación igualmente desde sus diversas perspectivas.