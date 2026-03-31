Premios ACE 2026: todos los ganadores de la noche
Rocky se alzó con el de Oro y fue la gran ganadora de la noche con ocho estatuillas; la siguió La revista del Cervantes con siete, y Una Navidad de mierda con tres
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El lunes por la noche el Teatro Astros se vistió de gala: la Asociación Cronistas del Espectáculo entregó los Premios ACE a lo mejor de la producción teatral del 2024 y el 2025 y Rocky, la obra producida, dirigida y protagonizada por Nicolás Vázquez fue la gran ganadora de la noche con ocho estatuillas y el ACE de oro.
La adaptación teatral del clásico film sobre la vida del boxeador fue la pieza más premiada de la velada, y su estrella el gran protagonista de la noche. La revista del Cervantes, la más nominada, se quedó con siete distinciones y Una Navidad de mierda, el éxito encabezado por Verónica Llinás se alzó con tres.
Durante la ceremonia se entregaron, además, cinco plaquetas: una para homenajear al productor Carlos Rottemberg por sus 50 años de carrera en el rubro; una para el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) por sus 50 años de historia y una para la sala Andamio 90 por sus cumpleaños número 35. Daniel Loisi y Marcelo Bucossi también recibieron su reconocimiento por sus largas trayectorias en el teatro argentino.
El Jurado de los premios ACE está compuesto por la presidenta de la institución, Nora Lafón y por su vicepresidente, Carlos Abeijón, el vicepresidente. También forman parte del órgano Adriana Schottlender, Alejo Alvarez Herrera, Catalina Dlugi, Cristina Durán, Daniel Sousa, Fernando Alvarez, Gabriela Rádice, Gustavo Lladós, Julia Bowland, Jorge Lafauci, Jorge Montiel, Karim González, Laura Díaz Olmos, Leonardo Coire, Lorena Peverengo, Luis Vázquez, Marcela Godoy, Marcelo Conterarte, Marcelo Isse Moyano, Marcelo Oliveri, Mariano Casas Di Nardo, Marita Otero, Mónica Berman y Verónica Pagés.
A continuación, la lista completa de ganadores.
Autora/Autor
Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)
Drama y/o Comedia dramática
Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática
Ana María Picchio (El secreto)
Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Dirección de Drama y/o Comedia dramática
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Comedia
Actriz en Comedia
Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Actor en Comedia
Jorge Marrale (Cuestión de género)
Director de Comedia
Peto Menahem y Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o Comedia
David Masajnik (Rocky)
Actuación masculina en obra para un solo personaje
Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
Actuación femenina en obra para un solo personaje
Julieta Zylberberg (Prima Facie)
Musical
Cuando Frank conoció a Carlitos
Actuación femenina en musical
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Actuación masculina en musical
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Dirección general de musical/Music Hall/Café concert
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Dirección musical
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Music Hall/Café concert
La revista del Cervantes
Espectáculo de humor
Obras en Teatro Alternativo
Actuación femenina en Teatro Alternativo
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Actuación masculina en Teatro Alternativo
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Dirección en Teatro Alternativo
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Coreografía
Andrea Servera (La revista del Cervantes)
Infantil
Música original
Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Escenografía
Tato Fernández (Rocky)
Iluminación
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Sonido
Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vestuario
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
Revelación femenina y masculina
Albana Fuentes (La sirenita)
Producción
RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
ACE de Oro
RGB y Preludio (Producción de Rocky)
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