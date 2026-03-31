Premios ACE 2026: todos los ganadores de la noche

El lunes por la noche el Teatro Astros se vistió de gala: la Asociación Cronistas del Espectáculo entregó los Premios ACE a lo mejor de la producción teatral del 2024 y el 2025 y Rocky, la obra producida, dirigida y protagonizada por Nicolás Vázquez fue la gran ganadora de la noche con ocho estatuillas y el ACE de oro.

La adaptación teatral del clásico film sobre la vida del boxeador fue la pieza más premiada de la velada, y su estrella el gran protagonista de la noche. La revista del Cervantes, la más nominada, se quedó con siete distinciones y Una Navidad de mierda, el éxito encabezado por Verónica Llinás se alzó con tres.

Una vez que terminó la entrega, todos los ganadores subieron al escenario para una foto final Gerardo Viercovich

Durante la ceremonia se entregaron, además, cinco plaquetas: una para homenajear al productor Carlos Rottemberg por sus 50 años de carrera en el rubro; una para el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) por sus 50 años de historia y una para la sala Andamio 90 por sus cumpleaños número 35. Daniel Loisi y Marcelo Bucossi también recibieron su reconocimiento por sus largas trayectorias en el teatro argentino.

El Jurado de los premios ACE está compuesto por la presidenta de la institución, Nora Lafón y por su vicepresidente, Carlos Abeijón, el vicepresidente. También forman parte del órgano Adriana Schottlender, Alejo Alvarez Herrera, Catalina Dlugi, Cristina Durán, Daniel Sousa, Fernando Alvarez, Gabriela Rádice, Gustavo Lladós, Julia Bowland, Jorge Lafauci, Jorge Montiel, Karim González, Laura Díaz Olmos, Leonardo Coire, Lorena Peverengo, Luis Vázquez, Marcela Godoy, Marcelo Conterarte, Marcelo Isse Moyano, Marcelo Oliveri, Mariano Casas Di Nardo, Marita Otero, Mónica Berman y Verónica Pagés.

A continuación, la lista completa de ganadores.

Autora/Autor

Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)

Drama y/o Comedia dramática

Rocky

Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática

Ana María Picchio Hernan Zenteno - La Nacion

Ana María Picchio (El secreto)

Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática

Joaquín Furriel (Ricardo III)

Dirección de Drama y/o Comedia dramática

Nicolás Vázquez y su novia, Dai Fernández Gerardo Viercovich

Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Comedia

Una Navidad de mierda

Actriz en Comedia

Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actor en Comedia

Jorge Marrale Gerardo Viercovich - LA NACION

Jorge Marrale (Cuestión de género)

Director de Comedia

Peto Menahem y Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o Comedia

David Masajnik (Rocky)

Actuación masculina en obra para un solo personaje

Agustín Rada Aristarán junto a su novia, la comediante Fernanda Metilli Gerardo Viercovich

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Actuación femenina en obra para un solo personaje

Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Musical

Cuando Frank conoció a Carlitos

Actuación femenina en musical

Alejandra Radano Gerardo Viercovich

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Actuación masculina en musical

Marco Antonio Caponi Gerardo Viercovich

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Dirección general de musical/Music Hall/Café concert

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Dirección musical

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Music Hall/Café concert

El equipo de La revista del Cervantes Gerardo Viercovich

La revista del Cervantes

Espectáculo de humor

Un poyo rojo

Obras en Teatro Alternativo

Incidente en Vichy

Actuación femenina en Teatro Alternativo

Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Actuación masculina en Teatro Alternativo

Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Dirección en Teatro Alternativo

Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Coreografía

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Infantil

El barbero de Sevilla

Música original

Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Escenografía

Tato Fernández (Rocky)

Iluminación

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Sonido

Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vestuario

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Revelación femenina y masculina

Albana Fuentes Gerardo Viercovich

Albana Fuentes (La sirenita)

Producción

RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

ACE de Oro

RGB y Preludio (Producción de Rocky)