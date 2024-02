escuchar

Luego del escándalo entre Peso Pluma y Nicki Nicole, la modelo Sahar Sonia publicó un reel en su cuenta personal de Instagram, en el que se defendió de las críticas y habló de todo lo que sucedió tras la viralización del video en el que sale de la mano junto al cantante mexicano de un casino de Las Vegas. La influencer adelantó que no sabía quién era la cantante argentina, cuál era la situación amorosa del músico y pidió que dejen de hacerle bullying.

La separación entre Peso Pluma y Nicki Nicole se dio luego de que se viralizara un video en el que se lo ve a él salir de la mano junto a la influencer de un casino de Las Vegas horas después del Super Bowl que se disputó el domingo 11 de febrero. La temporalidad del video se confirmó gracias al look de las fotos que compartió el artista aquel día, que coincide con el del video: un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol.

A los pocos minutos de la viralización del video, Nicki Nicole compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que confirmó su separación y explicó que se enteró de la infidelidad al igual que todos: a través de este video. Pero el escándalo mediático no finalizó ahí, ya que Sahar Sonia salió a hablar luego del hate que recibió.

La tercera en discordia hizo su descargo a través de las redes sociales y apuntó contra los comentarios negativos que recibió desde este martes. “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería aparecer acá y hablar de lo que está pasando. Creo que esta historia se fue de las manos”, introdujo la modelo en un video hablando a cámara.

Asimismo añadió: “Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al día con noticias españolas. No sabía de su vida personal, ni de su actual estado civil. No sé quién es ella, pero les pido que dejen de hacerme bullying, porque yo no soy así, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así”.

“Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que todos disfruten el resto de su día”, concluyó la influencer en un reel compartido este miércoles por la tarde.

Cabe destacar que hasta el momento, Peso Pluma no se refirió a este tema de manera pública y Nicki Nicole, además de hacerlo, eliminó de su feed de Instagram todas las fotos que tenía con el cantante de “Ella baila sola”.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, manifestó Nicki Nicole, quien comenzó su fugaz amorío con el mexicano a mediados del año pasado, sin pensar que todo terminaría de la peor manera.