escuchar

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se encuentra en el centro de la polémica tras darse a conocer un video en el que aparece tomado de la mano de una mujer que no era la argentina Nicki Nicole, con quien formalizó una relación sentimental en noviembre del año pasado.

Fue durante un concierto en la Ciudad de México, en el escenario del Pepsi Center, cuando la rapera abrió un espacio para recibir a Peso Pluma y juntos cantar el tema “Por las noches”, expresión de amor que se hizo tendencia en redes sociales. “Gracias por venir, amor”, dijo ella, palabras que el cantante respondió con un beso, ante la euforia de los fans.

A tan solo tres meses de relación, la felicidad se esfumó y, sin esconderse, Peso Pluma paseó en un casino de Las Vegas con Sonia Sahar, justo en el día del Super Bowl 2024. Tras el aparente engaño, la nominada a un Premio Lo Nuestro comunicó su decisión de poner fin a su noviazgo.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicki Nicole en Instagram.

El historial amoroso de Peso Pluma

La vida sentimental de Peso Pluma ha estado bajo los reflectores desde que se supo que entre sus romances figuraban una modelo de Only Fans, una exrepresentante de belleza y algunas influencers. Con la mayoría duró poco tiempo y tampoco formalizó sus relaciones.

Karla Rivas

La expresentante de belleza, originaria del estado mexicano de Sinaloa, fue uno de los primeros amores de Hassan Kabande Laija, con quien fue vista en 2019. Sin embargo, su relación se transformó en algo fugaz y aunque ella tenía el cariño de los fans del cantante, Doble P le puso punto final.

Karla Rivas estuvo vinculada sentimentalmente con Peso Pluma @karlrivas / Instagram

Odalys Velasco

La influencer nacida en Puerto Vallarta, Jalisco, México, también tuvo un vínculo sentimental con Peso Pluma, y fue breve. La también modelo de Only Fans comentó que Hassan la dejó sin decir adiós y que se enteró de que andaba con alguien más en el YakiFest 2022, de acuerdo con el diario Milenio.

Odalys Velasco, exnovia de Peso Pluma @odalysvelascoo / Instagram

Jeni de la Vega

La modelo y actriz fue otro romance en la vida de Peso Pluma, pero en esta ocasión, fue ella quien le puso punto final al noviazgo debido a que no veía compatibilidad de objetivos. Al poco tiempo, a la influencer se le vio acompañada de Eleazar Gómez, actor que estuvo vinculado a proceso por violencia contra la modelo peruana Tefi Valenzuela.

Jeni de la Vega, exnovia de Peso Pluma @jenidelavega / Instagram

Jailyne Ojeda Ochoa

Se dice que la modelo de Only fans que protagonizó el video de la canción “Ella baila sola” también tuvo un romance con Doble P, debido a que fueron vistos juntos en el parque de diversiones, Disneyland. Ella tiene una comunidad de más de 14 millones de seguidores en Instagram.

Tras el escándalo, mientras Nicki Nicole eliminó todo rastro de sus románticas fotos al lado de Peso Pluma en Instagram, él aún conserva las instantáneas, pese a las decenas de mensajes de cancelación por parte de las fans de la argentina.