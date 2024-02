escuchar

Este martes por la tarde, se desencadenó una escandalosa separación en el ámbito de la música urbana latina. Primero se viralizó un video del cantante mexicano Peso Pluma, a quien se le ve saliendo de la mano de otra mujer de un casino de Las Vegas. Luego, quien era su pareja, Nicki Nicole, anunció la separación y confirmó que se enteró de la infidelidad por ese fragmento, al igual que todos. En medio de este contexto, entró en escena el exnovio de la cantante, reconocido popularmente como Khea, quien le envió una picante indirecta a la artista a través de las redes sociales.

A sus cortos 23 años, Nicki Nicole se convirtió en uno de los emblemas argentinos de la escena de la música actual. En el último tiempo, logró hacer una presentación en el late night show de Jimmy Fallon, un Tiny Desk y estuvo nominada a los Grammy Latino, entre muchos logros. Sin embargo, a pocas horas del Día de los enamorados, recibió el peor golpe a nivel personal.

Este martes se viralizó un video en el que Peso Pluma sale de la mano de otra mujer de un casino de Las Vegas. El video corresponde al mismo día en el que se realizó el famoso Super Bowl. Luego del evento deportivo, el mexicano asistió a una fiesta con un amigo, el DJ Alec Monopoly, y ambos compartieron imágenes en las redes sociales en el que mostraban cómo la habían pasado.

En el video filtrado días después, se puede reconocer la misma vestimenta que tenía en aquellas imágenes: un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol. Este fue el argumento que despejó cualquier duda sobre la fecha de aquel encuentro.

Khea y Nicki Nicole fueron pareja en el inicio de sus carreras como artistas

Minutos más tarde de la viralización, Nicki Nicole emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde oficializó su ruptura. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, indicó.

La indirecta de Khea en el medio de la separación de Nicki Nicole X:@kheayf

En todo este contexto, apareció Khea, la primera pareja famosa de la cantante, quien en su cuenta de X compartió, casualmente, un link de su último éxito, “Hola Perdida”, canción que canta junto a Luck Ra. La letra del tema, que encaja perfectamente con esta situación, dice: “Hola, perdida soy yo, el examor de tu vida. Volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida”.

Rápidamente, en la caja de comentarios, sus fanáticos celebraron la astucia del cantante para promocionar la canción en un momento así, pero no descartaron que lo haya utilizado como una indirecta para su ex, aunque es difícil pensar en un segundo capítulo entre los dos.

Cabe señalar que Khea es uno de los dos músicos argentinos de los cuales se enamoró Nicki Nicole, pero en su historial también está el rapero Trueno, con quien mantuvo una larga relación e incluso se comprometió. Sin embargo, quienes fueron una de las parejas más queridas de la escena musical finalizaron su vínculo de manera oficial a principios del 2023, antes de que la cantante comenzara a mostrarse públicamente con el mexicano.