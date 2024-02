escuchar

Este martes, se desató un escándalo dentro del ambiente musical luego de que Nicki Nicole decidiera anunciar el final de su relación con Peso Pluma. Todo sucedió tras la viralización de un video en el que se lo ve al cantante azteca de la mano con otra mujer en Las Vegas. Después de la repercusión, la tercera en discordia rompió el silencio.

Peso Pluma y Nicki Nicole están en pareja (Foto: Instagram @nicki.nicole)

A través de Instagram, en donde tiene 24.000 seguidores, Sonia Sahar dio a entender que lo que se veía en las imágenes que se viralizaron no era verdad y apuntó contra los medios. “No creas todo lo que escuchas en los medios, siempre hay dos versiones para una historia”, lanzó y, poco más de una hora después, cerró su cuenta.

El descargo de la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole (Foto: captura Instagram/@saharsoniaa)

La joven colombiana es modelo e influencer y comparte en su feed distintas fotografías en las que se la ve posando para la cámara. Y aunque al principio se puso en duda de que realmente fuera ella la persona que se ve caminando en las imágenes junto al músico mexicano, las coincidencias entre su aspecto físico y su descargo en su red social terminaron de confirmar el hecho.

Sahar Sonia sería la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma Instagram: @saharsoniaa

Por otra parte, se pudo constatar que el fragmento se filmó luego del Super Bowl, el pasado 10 de febrero. Es que el joven de 24 años asistió a una fiesta con su amigo, el DJ Alec Monopoly, en un casino en Las Vegas. Ambos compartieron imágenes en las redes sociales que mostraban cómo la habían pasado y, en el video filtrado días después, coincide la vestimenta que lució el mexicano aquel día: un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol.

nicki. nicole

Luego de ver el video del que todo el mundo hablaba, la artista rosarina eliminó todas las fotos que tenía en su Instagram con quien era su pareja y escribió un contundente mensaje: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Nati Jota estalló contra Peso Pluma tras conocerse la infidelidad hacia Nicki Nicole

Fiel a su estilo, Nati Jota utilizó su cuenta de X, donde tiene 1.1 millones de seguidores, para hablar del tema del día y estalló contra el mexicano.

“Tan grotesco todo lo de Peso Pluma con Nicki que juraba que era movida de prensa… dios, fo** y desprolijísimo, peor combinación ever”, escribió.

Nati J estalló contra Peso Pluma tras confirmarse su infidelidad hacia Nicki Nicole (Foto: Captura X/@natijota)

En otro mensaje, la periodista e influencer se refirió a las veces que el músico presumió a su novia; por ejemplo, el 4 de febrero de este año en los Premios Grammy, evento en el que posaron juntos y radiantes frente a cámara. “Perdón, pero el que te presume mucho mmmmmmmmmmm desconfiá. Y si no te muestra, también desconfiá. Conclusión desconfiá siempre de los varones, no importa lo que hagan”, mencionó.

Nati J estalló contra Peso Pluma tras confirmarse su infidelidad hacia Nicki Nicole (Foto: Captura X/@natijota)

Al leerla, los usuarios aprovecharon para expresarse. “Realmente, no podía creer que le dé la cara para andar como si nada sabiendo que lo podían grabar, un fo**”; “Dios, yo también dije, debe ser por una canción, no lo puedo creer”; “Eso Trueno no se lo hacía”; “Se sacó un pesito de encima, ella era demasiado para ese coso” y “Con qué cara haces eso imbécil. Es el mismísimo Nicki Nicole”, contestaron.