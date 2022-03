La tierna foto de Adrián Cormillot con su hermano Emilio: “Somos tal para cual”

Adrián Cormillot compartió una tierna foto en las redes sociales junto a su hermanito Emilio, el hijo de Alberto Comillot y Estefanía Pasquini. El nutricionista le dedicó un mensaje debajo de la postal que subió a su cuenta de Instagram en la que se los ve a los dos hacer el mismo gesto como prueba de la similitud de los rasgos que comparten.

La familia Cormillot no pierde oportunidad para revelar lo felices que están con la llegada del pequeño que llegó a cambiarles la vida. El propio Adrián intentó dimensionar la situación en Polémica en el bar (América) sobre el momento en que se conoció la noticia del nacimiento del pequeño heredero.

“Ahora es él el hijo de Cormillot. Ya está, trascendí”, supo decir en su momento sobre el perfil que tiene el pequeño. Además, aseguró que la llegada del bebé tocó los corazones de toda la familia. “Lo más importante es que la felicidad que siento, que nunca la había imaginado. Hubo como un impacto cuando papá dijo: ‘nació'. Ahí se armó una fiesta plena, con alegría genuina”, dijo entonces.

Adrián Cormillot compartió una foto con su hermano menor, Emilio Instagram @adrocormillot

Para reflejar la ternura que le genera el pequeño, cada tanto comparte fotografías con el pequeño y con su hermana mayor Reneé. “Los hermanos sean unidos. Y que el hermano del medio siga siendo consentido”, escribió en una de las postales donde se los ve juntos.

A casi seis meses del nacimiento de Emilio, el nutricionista reveló lo grande que está y la similitud de las facciones de ambos. “¡Somos tal para cual!”, sostuvo en la publicación que fue comentada por decenas de fanáticos que lo siguen y cosechó miles de likes. La postal también fue acompañada de los hashtags #hermanomenor #hermanomayor #Emilio #hermanos #bro para reflejar el orgullo de convertirse en una figura importante en la vida del pequeño.

Adrián Cormillot se emocionó por el nacimiento de su hermanito Emilio

Tanto es así que tras una consulta de Flavio Azzaro en el programa de televisión sobre cuál será su rol como hermano mayor, éste afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para hacerlo fan de su mismo club. “Yo voy a tener que trabajar mucho con Emilio para que sea un hincha de Ferro. Me voy a poner mucho las pilas y estar muy presente par que pueda adquirir esa parte de la calle. Y bueno, también los Ramones. Por eso me vine canchero, ahora soy el hijo mayor”, bromeó emocionado acerca de su look, con un saco y una remera de la mítica banda estadounidense de punk rock.