La emoción de Adrián Cormillot por el nacimiento de su hermano: “Nunca lo hubiera imaginado”

Emilio, el hijo de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, nació en los primeros minutos de este 17 de septiembre. A horas de la llegada de su hermanito, Adrián Cormillot describió en Polémica en el bar (América TV) cuáles fueron sus primeras sensaciones, reveló el regalo que le compró y contó qué le gustaría inculcarle.

En la madrugada de este viernes, en medio de la tensión política y la expectativa que generó el anuncio del nuevo gabinete nacional, otra noticia copó la primera plana de los medios y las redes sociales. Poco después de la medianoche llegó al mundo Emilio, el hijo de Pasquini, de 35 años, y el famoso médico nutricionista, de 83. “Nació Emilio a las 00:05 del 17/9/2021. ¡Está perfecto! ¡Estefi también! ¡Somos mamá y papá!”, escribió Cormillot en su cuenta de Twitter.

El tuit con el que Alberto Cormillot anunció el nacimiento de su tercer hijo Twitter @DrCormi

En el comienzo de la emisión de Polémica en el bar, Adrián celebró la llegada del bebé y conmovió a Mariano Iúdica al compartir su emoción. “El hijo de Cormillot es Emilio, ya está, trascendí. La felicidad que siento nunca la hubiera imaginado, hubo como un impacto. Estaba en una reunión de amigos, un cumpleaños súper tranqui, estábamos con un par de cervecitas y me dice papá ‘nació’. Ahí se armó una fiesta, una fiesta muy plena, de alegría genuina”, expresó.

Tras escucharlo, el periodista Flavio Azzaro le consultó si, por la diferencia de edad, se sentía como un padre para Emilio. Cormillot respondió negativamente y describió cuáles serán sus tareas como hermano mayor en un futuro cercano. “¿Qué pasa acá? Saliendo del patriarcado y todo lo que tiene que ver con el hombre y la mujer como tales, mi viejo tiene menos fútbol y Fórmula 1... Realmente no vivió mucho esa onda. Yo voy a tener que trabajar mucho con él [por Emilio] para que sea un hincha de Ferro, me voy a poner mucho las pilas y estar muy presente par que pueda adquirir esa parte de la calle. Y bueno, también los Ramones. Por eso me vine canchero, ahora soy el hijo mayor”, bromeó emocionado acerca de su look, con un saco y una remera de la mítica banda estadounidense de punk rock.

Adrián Cormillot se emocionó por el nacimiento de Emilio, el hijo de Alberto y Estefanía

A su turno, Andrea Campbell quiso saber si, más allá de los 47 años que le lleva al bebé, había sentido celos del recién nacido. Y Adrián asintió: “Mi viejo cuando viajaba me traía el mejor regalo porque era el hijo menor. Ahora no deseo regalos, pero voy a verlo recibir regalos y me va a agarrar una especie de nostalgia”.

Sentado a su lado, Chiche Gelblung contribuyó con un bocadillo incisivo: “Ya lo odia”. No obstante, Cormillot demostró que ya siente debilidad por su hermano. “¡Mirá el oso que le compré! El placer de ser un tipo grande y poder comprarte el oso más grande del lugar, decir ‘Dame ese’… Mi hermano va ser muy consentido”, aseguró mientras compartía que había pagado 15.000 pesos por el peluche.

Las primeras imágenes de Adrián Cormillot junto a su hermanito Emilio Instagram @AdroCormillot

Ni bien terminó la emisión del programa, Adrián partió rumbo a la clínica para conocer a su hermano y felicitar en persona a su padre y su pareja. Para inmortalizar el momento, el también médico compartió varias imágenes a través de las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Cormillot mostró la intimidad en la habitación con Emilio, Estefanía y Alberto y, como no podía ser de otra manera, además retrató la entrega del enorme oso de peluche vestido con una camiseta del club de sus amores.