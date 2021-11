El tierno video de Alberto Cormillot hablándole a su hijo Emilio

Desde el nacimiento de Emilio, el primer hijo de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, la pareja no deja de compartir sus momentos familiares en las redes sociales. Ahora la nutricionista de 35 años mostró una graciosa escena que tiene al doctor, de 83, y a su bebé de casi dos meses como protagonistas.

“Me mata porque dijo que nunca iba hablar así”, escribió Estefanía junto al video que muestra a Cormillot recostado en la cama tratando de consolar al pequeño que rompió en llanto.

Luego, ante lo tierno que le pareció la escena, describió: “Me lo encuentro hablándole como bebé”.

Estefanía Pasquini compartió un gracioso video que tiene como protagonista a Cormillot y su hijo Emilio Ins

Minutos más tarde compartió otra imagen en la que aparece su hijo con el nuevo corte de pelo, sobre el cual expresó que podría haber sido el motivo de la molestia que tenía Emilio.

Estefanía Pasquini comentó que la molestia que tenía su hijo derivaba de su nuevo corte de pelo Instagram

Como suele hacerlo desde el nacimiento de su hijo, Pasquini comparte escenas de la paternidad de Cormillot. Tiempo atrás, el matrimonio subió un video a Instagram en el que se lo ve a Alberto concentrado ajustando las tiras adhesivas del pañal mientras sujeta a Emilio.

“Del 0 al 10, ¿cómo lo pusiste al pañal?”, le preguntaba Estefanía a su esposo mientras lo enfocaba con la cámara del celular. “Pésimo”, le respondió rotundamente el nutricionista. “Horrible, ¿no?”, insistió ella, frente a lo que el doctor acotó: “Nunca va a haber tanta caca desparramada por una cuna como después de este pañalito”. El video tuvo cientos de reacciones por parte de los usuarios que también se rieron de la situación.

El doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a su bebé, Emilio, que nació el 17 de septiembre de 2021 Instagram: @drcormi

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini dieron detalles de la educación que le darán a Emilio

Hace algunas semanas, la nutricionista habló sobre la educación que les gustaría que tenga Emilio cuando llegue el momento de asistir al colegio. La pareja ya proyectó el futuro que quieren para su hijo, y por eso buscarán motivarlo para que aprenda un segundo idioma desde pequeño.

Estefanía Pasquini Cormillot y su hijo Emilio Pilar Bustelo - HOLA

“Todavía no sabemos a qué colegio va a ir, pero nos estamos organizando muy bien. No queremos improvisar con su educación”, sostuvo Pasquini en declaraciones a la revista Hola. En ese sentido dijo que para la familia este no es un tema menor, por lo que se lo tomarán con calma. “Para mí es importante que Emilio salga bien preparado de un colegio, por eso queremos que aprenda otro idioma y vaya a un colegio con doble escolaridad”.

Haciendo hincapié en la importancia del segundo idioma, precisó: “Nos gustaría además que aprenda chino porque es lo que se viene. En un futuro queremos contratar una niñera china para que le enseñe”.