Compró por Internet una piñata para el cumpleaños de su sobrina y quedó shockeada con lo que recibió

Al momento de hacer una compra por Internet hay que tener en cuenta varias cosas: tener referencias del vendedor, pruebas de que sus productos son de buena calidad y una experiencia comprobable en ventas previas. Si no están garantizadas las tres, hay riesgo de que lo encargado llegue muy distinto a lo publicado. Si bien hay una infinidad de casos en el que las cosas salen bien, hay tantos otros donde los resultados son para el olvido, llanto o, por qué no, para un video viral. Lo que le ocurrió a Alejandra Soto en México es testigo de esto último y fiel reflejo de que una mala compra puede siempre terminar en un momento gracioso y algo bueno.

Se acercaba el cumpleaños de su sobrina y la pequeña, fanática de Barbie, quería una piñata alusiva. La mujer se puso en campaña y recorrió perfiles de Instagram, locales cercanos y publicaciones online hasta dar con la indicada. En la foto, parecía de ensueño: la figura de la mítica muñeca color rosa, con un moño negro en el pelo y un pequeño collar en el cuello.

Decidida, hizo el pago y coordinó la entrega. No obstante, cuando llegó se sorprendió al ver que la piñata que tenía en sus manos no se parecía ni en el moño a la de la foto. La forma estaba desdibujada, no se notaba que era la cara de la muñeca y el moño, en lugar de ser un delicado aplique, era un pedazo de papel puesto con apenas un poquito de gracia.

La joven logró un viral luego de que la piñata que compró nada tuviera que ver con la que pidió

Automáticamente, Alejandra agarró su celular y compartió un video en su cuenta de TikTok. Ese primer clip, donde comparte la desafortunada compra, logró superar el millón de reproducciones y provocar todo tipo de comentarios que van desde graciosos que se lo tomaron con humor hasta indignados que manifestaron su enojo por lo que habían visto.

Finalmente, otra usuaria le confeccionó una piñata similar a la que había pedido TikTok: @alesoto1018

Pero, mientras que su video se volvía viral y el mundo conocía el fiasco de la compra, una usuaria cuyo nombre no trascendió se acercó para darle una mano. Así fue como a las pocas horas, adquirió una piñata nueva que sí se acercó a lo que había visto en un primer inicio en la foto de referencia. Entre sonrisas y felicitaciones, compartió esa postal en su perfil de TikTok y celebró haber conseguido finalmente lo que quería para el cumpleaños de su sobrina.

Tiempo después, volvió a insistir con el tema que la volvió viral aunque sin tanto éxito como en las primeras dos oportunidades. Alejandra sacó dos fotos y las comparó para que sus seguidores se divirtieran un rato y jugaran con ella. “Encuentra las 10 diferencias”, ironizó. Ese pequeño video, musicalizado y con una foto, apenas alcanzó a tener tres mil reproducciones y quedó lejos de lo que fue ese primer viral del millón de visualizaciones.