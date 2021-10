Estefanía Pasquini compartió la foto más tierna de Alberto Cormillot y su bebé Emilio

Desde el nacimiento de Emilio, el primer hijo de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, la pareja no deja de compartir dulces momentos familiares en sus redes sociales. Ahora, la nutricionista, de 35 años, mostró una tierna escena que tiene al doctor, de 83, y a su bebé de tres semanas como protagonistas.

“El gordini regalado en brazos del padre”, escribió Estefanía junto a la foto que muestra a Cormillot recostado en la cama con Emilio en el pecho, plácidamente dormido.

Estefania Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, compartió dos tiernas postales familiares junto a su hijo Emilio Instagram: @estefi_pasquini

Pero eso no fue todo. Más tarde compartió otra imagen en la que aparece ella y su bebé cara a cara, sobre la cual expresó: “Así no salgo más de la cama”.

Hace algunas semanas, la nutricionista contó lo mucho que deseó y esperó la llegada de Emilio. Alberto ya tiene dos hijos adultos, Renée (54) y Adrián (47), pero para ella esta es su primera experiencia como mamá. Antes del parto, hizo una sentida reflexión sobre la búsqueda de su hijo, con el objetivo de empoderar a aquellas mujeres que le escriben para consultarle sobre cuánto tiempo lo buscaron.

El doctor Alberto Cormillot abraza a Emilio, el bebé que tuvo con Estefanía Pasquini Instagram: @drcormi

“Muchas veces me escriben mujeres preguntando hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas… No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’”, sostuvo y explicó que pasó por “días buenos, malos, muy malos, regulares”, pero resaltó que siempre tuvo “al mejor compañero de vida” a su lado, en referencia al médico especializado en tratamiento de la obesidad.

Recientemente, el matrimonio subió un video a Instagram en el que se lo ve a Alberto concentrado ajustando las tiras adhesivas del pañal mientras sujeta a Emilio. “Del 0 al 10, ¿cómo lo pusiste al pañal?”, se la escucha preguntarle a Estefanía mientras lo enfoca con la cámara del celular. “Pésimo”, le responde rotundamente el nutricionista.“ Horrible, ¿no?”, insiste la nutricionista, frente a lo que el doctor reafirma: “Nunca va a haber tanta caca desparramada por una cuna como después de este pañalito”.

Alberto Cormillot le cambió los pañales a su bebé

El famoso médico nutricionista ya determinó cómo se alimentará el bebé apenas pueda comenzar a ingerir alimentos. Aseguró que no probará la sal ni el azúcar en sus primeros dos años de vida. “Es porque son los dos años en los que el cerebro se va modelando, se van modelando los gustos. Después a él le podrán gustar las cosas saladas o las cosas dulces, pero no las va a requerir necesariamente porque su cerebro no se lo planteó su cerebro, ni está modelado para consumir cosas dulce o saladas”, explicó en A la tarde (América TV).

Cormillot y Pasquini se casaron en diciembre de 2019, tras un año y medio de noviazgo. Se conocieron en 2012 cuando ella entró a trabajar en la clínica, y él reveló en Los Mammones (América) que fue Estefanía quien lo conquistó a él. Enamorados, supieron enfrentar los prejuicios del “qué dirán” por la diferencia de edad y hoy sellaron su amor con la llegada de su heredero, Emilio.