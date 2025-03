La tragedia que atravesó a Sterling K. Brown, el actor de “This is Us” que se luce en “Paradise”

Hace un par de años, no se paraba de hablar de This is us, la serie que se ganó los corazones de cientos de personas alrededor del mundo. Durante seis temporadas, cuenta episodio por episodio la vida de la familia Pearson, y todas las alegrías y tristezas que les tocó atravesar. Sin dudas, uno de los personajes favoritos del público es Randall, interpretado por Sterling K. Brown. Su rol del hijo adoptivo de Rebecca y Jack, sensible, cariñoso y duramente marcado por la pérdida, emocionó a más de uno. Sin embargo, lo que pocos se imaginaban es que algunas de las cosas que le pasaban en pantalla, las tuvo que vivir el actor en la vida real.

Sterling Kelby Brown nació un 5 de abril de 1976 y, desde muy pequeño, tuvo que superar fuertes pérdidas. Cuando tenía tan solo 10 años, su padre murió repentinamente, lo que le dejó con un fuerte vacío, ya que su vínculo con él era muy fuerte. En varias oportunidades, el actor contó que recuerda muy bien el día en el que ocurrió, y lo desesperante que fue el momento en el que su madre tuvo que llamar a emergencias. Al interpretar a Randall en This is us, usó estos recuerdos para inspirarse y hacer su actuación lo más genuina posible. Eso, definitivamente, traspasó la pantalla, ya que, por ese rol consiguió un premio Emmy, un SAG, un Golden Globe y un Critics Choice.

Sterling K. Brown en This is us Fox

Y aunque parezca que el talento para la actuación de Sterling es innato, hay que destacar que se formó durante años para llegar a estar donde está hoy. Cuando terminó la escuela secundaria, obtuvo una beca para estudiar economía en la Universidad de Stanford. A pesar de que se graduó en 1998 y todo parecería indicar que tenía un futuro brillante en el mundo de los negocios, Brown apostó por su verdadera vocación e hizo una maestría en la Escuela de Artes Tisch de Nueva York para intentar vivir del mundo del entretenimiento.

Tal como le pasa a su personaje en la serie This is us, encontró el amor en la universidad, aunque, en un principio, la relación no prosperó. Sin embargo, años después, se dio una segunda oportunidad y finalmente se casó con Ryan Michelle Bathe, la chica que lo conquistó en su juventud y con la que hoy tiene dos hijos, Andrew y Amare. Actualmente, son una de las parejas favoritas de los usuarios de las redes sociales y tienen un podcast juntos llamado We Don’t Always Agree (No siempre estamos de acuerdo, en español).

Sterling K Brown y su esposa camino a los premios Oscar

Aunque en el año 2022 la serie que lo llevó a lo más alto de Hollywood llegó a su fin, Sterling demostró que su carrera recién está empezando y que todavía tiene mucho para dar en la industria. Actualmente, el actor protagoniza Paradise, el thriller político con toques de suspenso que ya enloqueció a millones de personas alrededor del mundo y está disponible para ver en Argentina a través de Disney+. En esta nueva historia, Brown interpreta a Xavier Collins, un agente del servicio secreto a cargo del equipo que protege al Presidente de los Estados Unidos, Cal Bradford.