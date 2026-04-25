Cuarteto, folklore y motores: Luck Ra y La Sole se unen para recibir a Franco Colapinto en Palermo
El piloto argentino se reencontrará con su público este domingo en un circuito callejero frente al Rosedal; los detalles del evento que promete ser masivo
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La fiebre por Franco Colapinto alcanzará su punto máximo este 26 de abril en el corazón de Palermo, donde se llevará a cabo el Road Show to BA 2026. Esta exhibición sin precedentes recibirá al piloto de Alpine en un circuito callejero frente al Rosedal. El evento masivo contará con los shows en vivo de Soledad Pastorutti y Luck Ra, en una propuesta que busca fusionar el automovilismo de élite con la identidad musical argentina.
Fue en el ciclo de streaming Los del Abasto (YouTube) donde el periodista Gustavo Méndez brindó detalles exclusivos sobre la logística de esta gran apuesta que homenajea al joven piloto. Según confirmó, los dos artistas fueron elegidos por el propio Colapinto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la productora Dale Play, con el objetivo de sumar géneros distintos y un clima de fiesta total. “Se está armando un despliegue espectacular; vi las gradas y están trabajando con stands y vallados”, explicó.
Según la información que trascendió, Soledad Pastorutti abrirá la jornada. Méndez detalló que la artista tendrá la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino, por lo que aportará el “sentimiento patrio”.
Para el final, la organización reservó la energía de Luck Ra. El cantante cordobés, quien mantiene un vínculo cercano con el piloto, será el encargado de cerrar la tarde con sus hits.
Además, el periodista destacó la importancia del evento en el contexto de la remodelación del Autódromo Gálvez y la posibilidad concreta de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina en 2027 o 2028. “Tener una sede de Fórmula 1 es muy pero muy importante... después de los Mundiales y los Juegos Olímpicos, viene una sede de F1”, dijo.
Cabe destacar que el operativo de seguridad comenzará en las primeras horas del domingo para garantizar el orden en las inmediaciones de los Bosques de Palermo. Con este despliegue, la Ciudad se prepara para vivir una jornada histórica junto al piloto.
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