Vero Lozano recordó su cruce con Wanda Nara por la foto filtrada de Johnny Depp y reveló qué medida tomó el canal

A finales del 2025, la llegada de Johnny Depp a la Argentina generó furor entre sus fanáticos. Además de visitar gran cantidad de lugares culturales y ser homenajeado como “visitante ilustre” de la ciudad de La Plata, la estrella de Hollywood concedió una única entrevista en vivo a la televisión argentina, la cual fue conducida por Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano (Telefe).

Si bien los rumores de que el actor estaría en su ciclo se filtraron mucho antes de lo previsto, debido a que el esposo de la conductora, Jorge “Corcho” Rodríguez, es íntimo amigo del actor y lo invitó a hospedarse en su casa, lo que encendió la furia de Vero fue la foto que compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram antes de tiempo.

Vero Lozano tuvo una cena junto a Johnny Depp previo a su aparición en televisión (Foto: Captura de pantalla Telefe)

En una entrevista reciente con Intrusos (América Tv), la periodista volvió a deslizar el tema casi por casualidad, dejando ver el enojo que aún guarda por este tema. Todo comenzó cuando a la salida del canal un móvil le consultó por las rivalidades en Telefe. “Yo me siento una figura de Telefe, sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana Giménez. Digo, somos muchas las chicas de Telefe”, comenzó diciendo con la calma que la caracteriza.

Wanda Nara se encontró con Johnny Depp y no dudó en sacarse una foto con él (Foto: Instagram @wanda_nara)

Consultada sobre si existían tensiones con sus compañeras, aclaró: “Nunca tuve rollo. Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí”. Sin embargo, al ser preguntada directamente por el episodio de Wanda Nara con Johnny Depp, la reconocida periodista aseguró que no solo fue una falta de respeto para su trabajo, sino que también habría generado incomodidad dentro del canal, lo que llevó a darle una reprimenda a la empresaria.

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“Le dieron un correctivo también del canal”, aseguró sobre las medidas que habrían tomado las tres pelotas de colores para con Wanda Nara. La actitud de la dueña de Wanda Cosmetics había quedado sumamente en evidencia en aquel entonces, ya que ese día se encontraban en el canal otras figuras como Evangelina Anderson o Vicky Xipolitakis, quienes también se tomaron fotos con Johnny Depp, pero que optaron por respetar el trabajo de Vero Lozano y hacer públicas las imágenes después de terminada la entrevista.